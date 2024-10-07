'Целый вечер искал козу по кустам, потому что потерялась'. В сети рассказали, какие отмазки придумывали ученики из-за невыполненной домашки

Один из украинских школьников назвал отмазку, почему он не выполнил домашнее задание. Подросток сказал, что весь вечер искал козу, потому что она потерялась в кустах. Его учительница поделилась, что после такого ответа забеспокоилась судьбой животного.

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Такой комментарий появился под публикацией украинского педагога и образовательного эксперта Виктора Громового в Facebook. Педагог спросил в сети у своих коллег, какие причины называли дети, когда не выполняли домашнее задание. Список пополнился интересными отмазками.

"Целый вечер искал козу по кустам, потому что потерялась. Боялся, что мамка убьет. 1999-2000 год. Девятиклассник, школа в райцентре. Я даже прониклась судьбой козы", – написала одна из учительниц.

"Буквально сегодня: "Я вынужден игнорировать домик, потому что хочу жить свободно и спокойно, а домашка негативно сказывается на моей психике и поведении", – такой ответ дал ученик 9 класса.

"А зачем это произведение было писать? Я же не учусь на писателя! Я на рыболовном судне работать буду. А рыбаки произведения не пишут. Они устно врут".

"Не сделала, потому что копали картошку", – ответ школьника. По словам учительницы, был декабрь, когда ученик назвал причину невыполненного задания.

"Не успела, потому что нужно было ложиться спать".

"В задании нужно было написать, какие игрушки есть у моих друзей. Я к ним звонил, чтобы спросить, но никто не отвечал".

"Муха кусала за руку, потому не выполнил".

"Ведь вчера был большой праздник, а в праздники грех работать".

"Не смог разобрать свой почерк".

"Света не было, телевизор при свечах смотрели".

"Рубал дрова".

"Не вышло".

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