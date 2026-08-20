"Цена ошибки слишком высока": Лилия Гриневич объяснила, почему нельзя снижать порог в 150 баллов для поступления

Предложение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца о снижении проходного балла Национального мультипредметного теста (НМТ) со 150 до 130 баллов является неоправданным. Об этом заявила бывшая министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Бывшая чиновница, а ныне проректор Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, так ответила на вопрос журналиста Николая Княжицкого, к которому она пришла на подкаст. Тот попросил прокомментировать инициативу омбудсмена. Напомним, Лубинец аргументировал свое обращение к правительству тем, что дети во время сдачи НМТ находятся в неравных условиях и страдают от сильного стресса.

Гриневич пояснила, что порог в 150 баллов, указанный омбудсменом, установлен только для наиболее рейтинговых и общественно значимых специальностей, таких как право, медицина и международные отношения. "Это те сферы, где цена ошибки для окружающих слишком высока. И это предполагает, что люди, которые заходят обучаться на такие специальности, точно должны иметь твердую базу, на которой они в дальнейшем получают это конкретное высшее образование", – подчеркнула Гриневич.

Кроме того, она категорически высказалась против изменения правил непосредственно во время вступительной кампании, когда абитуриенты уже рассчитывают на определенные условия. По мнению педагога, подобные дискуссии можно поднимать только после завершения приема документов.

"А во-вторых – можно ли снижать порог для таких общественно значимых специальностей? Если у вас нет 150 баллов, вы можете поступить на другую специальность, такую, которая не предусматривает такого минимального балла", – предложила Гриневич.

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