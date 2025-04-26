'Цена урока – 120 грн. Репетиторы берут 200'. Украинская учительница описала свой обычный день в школе и назвала основные проблемы педагогов

Учителя в школах за один урок получают в среднем 120 гривен. В то время как репетиторы берут за свои услуги от 200. Однако нагрузка у школьных преподавателей намного больше.

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На этом отметила учительница истории Мария Воротило в интервью Бриславу Березе. Она поделилась, что кроме проведения ежедневных уроков педагог должен подготовить материал к каждому из них, делать его интересным для подачи ученикам, читать учебники, проверять домашние, самостоятельные и контрольные работы.

По ее словам, дополнительную нагрузку создает документация, которую учителя вынуждены заполнять. Да и на этом не заканчивается работа, ведь большинство педагогов после школы должны заниматься репетиторством, чтобы хоть как-то повысить свой заработок.

"Учитель работает в школе, цена урока сейчас – 120 грн. Это учитель, который готовит материал, который должен читать учебники, который должен делать материал интересным. И заходит в класс, где толпа из 30 детей, еще к тому же несколько лет работавших онлайн, они не очень сильно умеют коммуницировать офлайн. Проводит эти несчастные 45 минут, проверяет домашку, дает контрольные, проверяет контрольные, заносит всю информацию в базу. И так по кругу. Затем заполняет целый ворох документации, который он вынужден заполнить, потому что так сказало государство. Потом в 5-ть вечера он ползет домой", – делится Воротило.

В то же время репетиторы работают либо с одним ребенком, либо с небольшими группами. Сравнивая уровень нагрузки репетиторов и учителей, последние, по мнению педагога, часто задаются вопросом, не глупы ли они так работать. По ее словам, самая главная причина, почему люди идут работать в школу – это любовь к детям.

"На самом деле, основная мотивация людей, которые идут учить – это то, что мы любим детей. И нам интересно очень дать тот материал, который нам нравится, который мы знаем, каким мы восхищаемся. Дать им свои взгляды, аргументированно с ними спорить, раскрывать им немного этого мира. Но иметь целую кучу бюрократической беготни, иметь очень низкую зарплату и потом ты приходишь домой и ты еще вынужден работать, чтобы заработать себе на еду", – делится педагог.

Сама учительница говорит, что когда училась в университете и работала не на полную ставку в школе, ее устраивал такой доход. К тому же она жила с родителями, которые ей помогали. В то время как сейчас работая на ставку, особенно в больших городах, прожить на зарплату педагога невозможно.

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