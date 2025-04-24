Учительница озадачила новыми табелями в школах Украины: на одного ученика нужно потратить 30 минут. Фото

Украинская учительница истории Мария Воротило поделилась, что педагоги, которые преподают в пятом классе по программе Новой украинской школы, должны заполнять новые табели. В них необходимо расписывать каждый предмет, отмечая разные способности ребенка. Нововведения, по словам школьной преподавательницы, появились осенью 2024 года.

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В интервью Бориславу Березе учительница рассказала, что каждый предмет предусматривает 5-6 критериев и педагог должен расписывать все дисциплины. По словам Воротило, это хорошая инициатива, однако она требует слишком много времени, которое не оплачивается.

"Учителя тоже говорят, что это неплохая инициатива, особенно если мы говорим о маленьких детях, чтобы родителям подсказать, где именно, что подтянуть. Но опять же, если бы учителям это как-то дополнительно оплачивалось и если бы они имели немного больше свободного времени. Этого всего нет. Соответственно, если раньше учитель заполнял табель часок, то теперь на заполнение каждого табеля ребенка это может 20-30 минут по каждому ребенку, а детей в классе 30", – делится педагог.

Она отмечает, что кроме этого, учителя имеют и другую бюрократическую нагрузку. Несмотря на это, школьные преподаватели имеют малую оплату за свой труд.

"И потом тебя спрашивают: "А чего ты недоволен?". И правда, чего я могу быть недоволен?", – говорит педагог.

По ее словам, каникулы больше всего нужны учителям, ведь в это время они могут побыть в тишине и не приходить в школу.

"Учитель не имеет права показывать усталость, учитель не должен показывать, рассказывать о своих проблемах. Учитель всегда должен быть улыбающимся, потому что, мы не имеем права перебрасывать свое настроение на детей. Но нам не дают достаточно времени и ресурса, чтобы мы со всеми своими внутренними проблемами, переживаниями, эмоциями, усталостью… Нам просто не дают времени и ресурсов это самостоятельно обработать", – отмечает Воротило.

Напомним, школьников 5-9 классов будут оценивать по новым рекомендациям Министерства образования и науки. Утвержденный документ предусматривает общие подходы к установлению результатов обучения и критерии оценивания по образовательным отраслям. Стандарты имеют четыре уровня. В частности, каждый последующий охватывает требования к предыдущему и добавляет новые.

Свидетельство достижений состоит из двух частей. В первом учителя оценивают уровень сформированности сквозных умений детей в конце года и оценок в этом разделе нет. Педагоги должны определить один из уровней сформированности: "Имеет значительные успехи", "Демонстрирует заметный прогресс", "Требует внимания и помощи".

Вторая часть предусматривает выставление баллов по предметам каждого семестра и за год. Общая оценка за семестр формируется на основании четырех оценок по группам результатов, а годовая – на основе семестровых.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учителя назвали преимущества и недостатки новой системы оценки 5–9 классов.

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