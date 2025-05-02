Цифры впечатляющие. Креминь назвал количество школ в Украине, которые полностью перешли на украинский язык обучения

99% заведений среднего общего образования обеспечивают обучение на украинском языке и почти полностью вытеснили русский язык. Наиболее заметны изменения в южных и восточных регионах, которые раньше были центрами русификации.

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Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Он отметил, что на такие результаты повлияло переосмысление языковой идентичности украинцев после полномасштабного вторжения. По его мнению, вопрос государственного языка стал одним из главных приоритетов граждан.

В 2021-2022 учебном году около 100 тысяч школьников выбирали этот предмет, сейчас таких детей только 345. Языковой омбудсмен убежден, что уже со следующего учебного года ситуация будет изменена окончательно и в Украине не останется таких единичных случаев.

"Дети повторяют языковое поведение учителей и родителей. Именно поэтому так важно, чтобы взрослые давали пример – не терпели русский, а поддерживали украинское", – сказал Креминь.

В частности, это касается и создания полноценной украиноязычной образовательной среды. Как общение на государственном языке не только на уроках, но и на переменах, в библиотеках, спортивных залах, школьных дворах и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 29% украинцев поддержали изучение русского языка в школах.

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