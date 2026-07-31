Туалеты без перегородок, а на уроке ищут вшей: в сети вспомнили школьные травмы, от которых волосы встают дыбом

Украинцы вспомнили школьные травмы, от которых волосы встают дыбом. Так, кто-то из пользователей сети рассказывал, как на уроке приходила медсестра, чтобы проверить детей на наличие вшей. Некоторые делились, что были вынуждены ходить в туалет, в котором не было перегородок.

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Под постом в Threads пользователи сети рассказывали, что у некоторых школьный стоматолог мог вырывать зубы без анестезии. В то же время другие делились, что у них проверяли результаты прививки "манту" или объявляли результаты теста на самооценку.

"Читая комментарии, понимаю, что мне ещё повезло. У нас проверяли только на вшей и делали манту. Единственное позорное событие было, когда стажеры-психологи оглашали на весь класс результаты теста на самооценку".

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"У нас еще была такая штука: весь класс собирают в спортзале, все садятся на скамейки, неподалеку стоит стол, а за ним сидит врач. Она вызывает девочек по очереди и спрашивает, начались ли уже месячные, и если да – то когда. И это слышит весь класс, потому что помещение небольшое. Какая же это дичь".

"Как мы все это пережили? Туалеты без перегородок, разные проверки без конфиденциальности. А еще нам в 11 классе на медосмотре какой-то мужик щупал грудь. Ну что это было такое?"

"Нет, травму мне нанес школьный стоматолог. Вырывал зуб без анестезии, а потом оказалось, что вырвал не тот зуб".

"У меня однажды так обнаружили, я пришла домой и обрыгалась из-за нервного срыва, потому что думала, что все узнают и никто со мной не будет дружить, плакала до судорог".

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