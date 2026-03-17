'Ты бездарь!' Учительница – звезда сети опровергла миф о гуманитариях: никто не рождается со знанием математики

Популярная украинская учительница математики Алина Лялька опровергла миф о разделении детей по складу ума, например на гуманитариев и "технарей". В частности, она отметила, что математические способности являются результатом обучения и никто не рождается с готовыми знаниями.

Видео дня

По словам педагога, основным препятствием в овладении знаний детьми становится не сложность предмета, а блоки, которые они выстраивают из-за давления окружения. Это, например, касается случаев, когда учителя навязывают школьникам, что те неспособны или бездари. В интервью YouTube-каналу LUKI Алина отмечает, что подобные вещи влияют на восприятие себя учениками.

"Меня бесит, когда говорят: "Я просто гуманитарий". Из-за того, что никто не рождается уже со знаниями математики. У нас в голову при рождении не вкладывают книгу по алгебре за 11-й класс. Ничего подобного нет. Все рождаются с чистым листом. И в процессе разных жизненных ситуаций складывается так, что у нас есть любовь к одному предмету или любовь к другому. Что-то нам нравится больше, что-то нам нравится меньше. Но хороший средний уровень мы можем иметь абсолютно во всех предметах. Детям кто-то навязывает то, что ты там не способен к математике или напрямую говорят ребенку: "Ты бездарь", – делится педагог.

"У меня было очень много учеников, которые приходили на уроки и говорили: "Алина Игоревна, только меня не вызывайте, я тупой, я ничего не решу". И это не мнение самого ученика о себе. В общем, подростки еще не способны к критическому самоанализу себя. Они себя могут оценивать с помощью мнения других", – добавляет она.

По ее словам, часто школьники боятся оказаться у доски, ведь боятся сделать ошибку при ответе, после чего их могут обесценить. Алина отмечает, что в образовании часто работают люди, которые считают, что имеют право выплескивать собственные комплексы на детей и самоутверждаться за их счет. В частности, говорить, что ученики ленивые или неспособные. По ее мнению, именно это становится частой причиной того, что ребята закрываются в себе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!