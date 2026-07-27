'Ты что, решила, что ты здесь директор – писать черной ручкой?' Украинцы поделились болезненными воспоминаниями об унижениях со стороны учителей

Публичное унижение из-за цвета ручки, двойка за дождь, нарисованный капельками, высмеивание почерка перед всем классом и даже булинг за внешность – украинцы массово откликнулись на пост в Threads о моральных травмах, нанесенных им учителями. Дискуссию начала украинка из Берлина по имени Вика, которая ведет социальные сети под ником @pretzelmitbutter.

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Женщина рассказала об унижении, которое пережила в первом классе. Папа подарил ей черную гелевую ручку, хотя все писали синими и фиолетовыми. Ручка так поразила школьницу, что она сразу же принялась писать ею домашнее задание – старательно выводить рукописную букву Д. Но вместо похвалы за хорошо выполненную работу получила публичное унижение из-за цвета ручки. "– Ты что, вздумала, что ты здесь директор – писать черной ручкой? Даже я себе такого не позволяю! Чтобы я больше этого не видела. Одноклассники уставились на меня, я уставилась на парту, вяло сползая на свое место. В глазах стояли слезы, а в горле – клубок. Это был первый раз, когда меня публично опозорили ни за что", – написала женщина. И добавила, что нанесенную тогда травму ей пришлось лечить у психотерапевта.

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Ее пост побудил других пользователей поделиться откровенными историями. Так, одна из комментаторов рассказала, что в первом классе получила тройку за то, что писала букву "А" прямо, а не с наклоном вправо. "До сих пор считаю, что младшие классы – это самый тяжелый период для ребенка, потому что именно в это время его заставляют быть как все", – написала она. И таких жалоб на "не такой" почерк в комментариях было не одно. Например, другая комментатор поделилась, что за закругленный кончик буквы "б" она выслушивала унижения, учительница пародировала ее почерк и побуждала одноклассников насмехаться над ней. "И эта „педагог" до сих пор преподает", – пожаловалась автор.

Другая девушка в комментариях вспомнила инцидент из девятого класса, который перерос в настоящий буллинг. Классный руководитель публично раскритиковала внешность ученицы – и класс подхватил эту тему. Впрочем, отец узнал об инциденте в тот же день, пришел в школу и отплатил учительнице той же монетой. "Больше я там не училась", – рассказала комментатор.

Еще одна читательница написала, что уже двадцать лет не здоровается со своей бывшей учительницей. Когда та подошла и спросила, помнят ли ее, ответ был неутешительным: "Я сказала, что помню и ее, и игрушку-призрака, которую она забрала у меня в 2003 году и до сих пор не вернула".

Поводом для унижений оказалось и рисование. Одна женщина пожаловалась в комментариях, что получила двойку по рисованию за то, что нарисовала дождь капельками, а не черточками. С тех пор прошло полтора десятка лет, а воспоминание до сих пор живо, призналась женщина.

Другую историю рассказала мама, чьи близнецы талантливо рисуют. Вместо похвалы за свою работу со сказочной птицей они услышали упрек, что это нарисовали взрослые. "Ребята не растерялись и за пять минут нарисовали ей еще несколько птиц. Она извинилась и исправила оценку. С тех пор все их рисунки она всегда отправляла на какие-то конкурсы", – рассказала она о том, как ее сыновья постояли за себя

Еще один предмет, по которому можно получить незаслужено, – это математика. Например, одна из комментаторов получила четверку за годовую контрольную работу по математике только потому, что решила задачу способом, который класс еще не проходил. Но вместо поощрения она была наказана за нестандартное мышление. Другой девушке в школе снизили оценку по математике за то, что она вышла за поля.

Еще одна женщина поделилась болезненным воспоминанием о том, как ее, еще маленькую девочку, публично унизили из-за одежды. А все потому, что она пришла в школу в штанах с персонажами мультфильма вместо школьной формы.

Но на фоне преимущественно болезненных воспоминаний в комментариях появилась и одна светлая история. Учительница зарубежной литературы как-то спросила класс, считают ли они слабыми людей, которые часто плачут, – и все поняли, что речь идет об одной конкретной девочке. Но вместо осуждения услышали неожиданное: "Такие люди на самом деле очень сильные, потому что не боятся показывать свои эмоции". "Спасибо вам, Светлана Николаевна", – написала автор спустя годы.

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