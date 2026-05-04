'Ты должен играть в игру для дебилов, чтобы открыть домашнее задание!' Почему приложение 'Єдина школа' возмутило украинских родителей и что говорит образовательный омбудсмен

Приложение "Єдина школа" возмутило украинских родителей из-за необходимости просматривать рекламные видео, чтобы увидеть оценки детей или домашнее задание. Поэтому в приложении пропустить ее невозможно и иногда нужно играть в какую-то игру, чтобы открыть информацию о школьнике.

Видео дня

На этом заметил украинский журналист Андрей Качор в заметке в Facebook. Он подчеркнул, что с большой вероятностью родители не будут ждать, пока завершится игра или закончится реклама и вообще перестанут пользоваться приложением. По его словам, избавиться от этого можно за деньги – почти 500 гривен в год. Однако он отметил, что средства нужно платить за то, чтобы узнать оценки собственного ребенка в государственной школе.

"Ты должен полторы минуты играть в какую-то упоротую игру для дебилов, чтобы открыть доступ к домашнему заданию твоего ребенка. "Мам, сбрось домашку", – говорит сын. И мама, занятая на трех работах, открывает эту "Єдину школу", чтобы заскринить номера упражнений по математике, но не может. Потому что сначала ей надо две, а то и все пять минут ерзать пальцами на экране какие-то мультяшные стены, чтобы дебильного мультяшного короля не залило водой, или толкать стаканы с напитками, представляя себя барменом. То есть надо поиграть в рекламную игру, может и не одну. За это время у этой мамы на плите может сгореть ужин, или обосрется не вовремя выгулянная собака, да кто знает что еще. И с большой вероятностью мама или папа психанет, закроет эту жлобскую "Єдину школу" и откроет ее в следующий раз только после долгих уговоров", – написал Качор.

На сообщение отреагировала образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она отметила, что делала исследование по этому поводу, в котором удалось выяснить, что большинство школ добровольно-принудительно выбрали этот дневник. Если же оплата за услуги не осуществляется школами или управлением образования, то появляется реклама. По ее словам, в таком случае можно только перейти на другое частное приложение.

"Были жалобы по этому поводу, делала определенное исследование. Большинство школ в Киеве добровольно-принудительно выбрали этот частный электронный журнал и дневник. Когда оплата за услуги не осуществляется школами или управлениями образования, то владелец включает рекламу. Здесь только можно советовать перейти на государственную бесплатную "Мрію" или на другой частный. Главное, что это решение согласовывали с родителями. Исследовала оплату за услуги этой компании в Прозорро, там интересно", – сказала Лещик.

Украинцы также поделились своим возмущением относительно подобных условий в приложении. В частности, они говорили, что из-за подобных условий дети не могут узнать домашнее задание бесплатно. В то же время, многие удивлялись как Министерство образования и науки допустило подобное в украинской школе. А кто-то поделился, что однажды наткнулся в приложении на рекламу казино.

"Нам учительница говорила, что для родителей эта гребаная ЄШ будет платная через месяц пользования, но для детей остается бесплатно. Ага! Ребенок там не имеет отдельного аккаунта, лишь такой, который привязан к родительскому. И вот, ребенок тоже не имеет возможности бесплатно войти и узнать домашку! Я принципиально прекратила платить. Какого черта я должна платить деньги, чтобы ребенок узнал домашнее задание?! Малый подходил к учительнице с этим вопросом, должны были дойти до администрации, но что-то все заглохло".

"Есть такое в последнее время. Интересно, когда эту систему внедряли, то наверняка же, у нее был заказчик, который это оплачивает. И это не конкретная школа. В рекламе для заработка в таком случае не должно возникать потребности".

"Может просто министерство образования могло бы сделать государственное приложение для всех государственных школ Украины, а не это все?"

"Наконец-то кто-то об этом написал! Это капец на самом деле! И я должен посмотреть 2 рекламы по минуте, чтобы посмотреть домашку!"

"100%... Как же злят эти глупые игры и рекламы! Я принципиально не плачу деньги, потому что считаю это просто просто абсурдом – платить деньги, за то, чтобы спокойно посмотреть оценки или уроки".

"А и разок, попала реклама онлайн казино".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в "Единой школе" объяснили, почему за приложение для родителей нужно платить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!