Гендиректор известной компании поделилась секретами успеха: большую роль сыграли родители-педагоги

Анастасия Какун
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Гендиректор известной компании поделилась секретами успеха: большую роль сыграли родители-педагоги

Джулия Стюарт – генеральный директор и владелец американской оздоровительной компании. Успешная бизнес-карьера женщины длится много лет, чем она обязана своим родителям-педагогам.

По ее словам, методы воспитания двух школьных преподавателей дали понять, что обучение и саморазвитие должны продолжаться всю жизнь, пишет CNBC. Женщина объяснила, что благодаря родителям она создала собственные мантры, которые помогают быть успешной.

Гендиректор известной компании поделилась секретами успеха: большую роль сыграли родители-педагоги

Учиться необходимо всю жизнь

Джулия Стюарт рассказала, что лучше всего это правило она усвоила, работая официанткой в американской сети ресторанов. Подсчитывая количество чаевых в конце каждой смены, гендиректор всегда анализировала свою работу, чтобы понять, где она справилась, а что можно улучшить: "Всегда было желание сделать что-то лучшее. И я думаю, что это так и осталось со мной".

68-летняя женщина добавила, что ее мама и папа всегда настаивали, что развивать свои умения нужно всегда. Именно поэтому, она и положила начало собственной компании, не боясь столкнуться с чем-то новым.

Не обязательно быть самым умным

Джулия Стюарт отметила, что родители всегда объясняли ей: чем больше она узнает о методах заработка и успешного развития других компаний, тем лучше сможет усовершенствовать собственное дело. Хороший руководитель не всегда должен знать все, нужно уметь обращаться за помощью.

"Я думаю, что когда ты становишься старше и преуспеваешь, ты понимаешь: "Мне не обязательно быть самым умным человеком". У меня никогда не было такого, чтобы кто-то говорил: Нет, я не помогу", – поделилась женщина.

Ищите новые вызовы

Американская бизнесвумэн рассказала, что, прежде чем основать собственную компанию, она долго работала генеральным директором сети ресторанов в США. После ухода с должности, в течение трех лет женщина обдумывала идею создания собственного дела, связанного со здоровьем. Она много общалась с профессиональными врачами, чтобы лучше понять новую отрасль.

"Я хотела сделать что-то другое, что бросило бы мне вызов по-другому", – отметила Джулия Стюарт.

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