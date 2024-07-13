Гендиректор известной компании поделилась секретами успеха: большую роль сыграли родители-педагоги

Джулия Стюарт – генеральный директор и владелец американской оздоровительной компании. Успешная бизнес-карьера женщины длится много лет, чем она обязана своим родителям-педагогам.

По ее словам, методы воспитания двух школьных преподавателей дали понять, что обучение и саморазвитие должны продолжаться всю жизнь, пишет CNBC. Женщина объяснила, что благодаря родителям она создала собственные мантры, которые помогают быть успешной.

Учиться необходимо всю жизнь

Джулия Стюарт рассказала, что лучше всего это правило она усвоила, работая официанткой в американской сети ресторанов. Подсчитывая количество чаевых в конце каждой смены, гендиректор всегда анализировала свою работу, чтобы понять, где она справилась, а что можно улучшить: "Всегда было желание сделать что-то лучшее. И я думаю, что это так и осталось со мной".

68-летняя женщина добавила, что ее мама и папа всегда настаивали, что развивать свои умения нужно всегда. Именно поэтому, она и положила начало собственной компании, не боясь столкнуться с чем-то новым.

Не обязательно быть самым умным

Джулия Стюарт отметила, что родители всегда объясняли ей: чем больше она узнает о методах заработка и успешного развития других компаний, тем лучше сможет усовершенствовать собственное дело. Хороший руководитель не всегда должен знать все, нужно уметь обращаться за помощью.

"Я думаю, что когда ты становишься старше и преуспеваешь, ты понимаешь: "Мне не обязательно быть самым умным человеком". У меня никогда не было такого, чтобы кто-то говорил: Нет, я не помогу", – поделилась женщина.

Ищите новые вызовы

Американская бизнесвумэн рассказала, что, прежде чем основать собственную компанию, она долго работала генеральным директором сети ресторанов в США. После ухода с должности, в течение трех лет женщина обдумывала идею создания собственного дела, связанного со здоровьем. Она много общалась с профессиональными врачами, чтобы лучше понять новую отрасль.

"Я хотела сделать что-то другое, что бросило бы мне вызов по-другому", – отметила Джулия Стюарт.

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