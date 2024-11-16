'Ты неблагодарный'. 12 фраз родителей, которые могут навсегда оттолкнуть их взрослых детей

Эмоциональная травма у детей может длится дольше, чем родители могут подумать. Конфликты с родителями часто начинаются с самого детства и обоим сторонам нужна активная эмоциональная работа, чтобы относиться друг к другу по-доброму.

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Решение прекратить контакты с родителями не приходит внезапно – взрослый ребенок обычно делает это, когда ничто другое уже не сработало. Издание Your Tango назвало 12 фраз родителей, которые могут навсегда оттолкнуть их взрослых детей.

1. "Почему ты не можешь найти постоянную работу?"

Рынок труда для миллениалов и поколения Z более нестабилен, чем был, когда их родители нашли свою первую работу. Этим вопросом родители демонстрируют отсутствие понимания того, насколько сложно на самом деле найти работу. Такая линия вопросов оказывает чрезмерное давление на их взрослых детей и часто увеличивает уровень стресса и чувство неполноценности.

2. "Это нужно пережить"

По своей сути эта фраза пренебрежительная и не оказывает поддержку, особенно для того, кто пытается исцелиться от детской травмы или эмоционального пренебрежения. Семейный терапевт Мэри Кей Кочаро говорит, что часто родители принимают решение закрыть глаза, когда их дети проявляют негативные эмоции, вместо того чтобы напрямую разбираться с чувствами стыда и раскаяния.

3. "Когда уже будут внуки?"

Спрашивая, когда они планируют завести собственных детей, родители оказывают ненужное давление, заставляя детей принять глубоко личное решение. В большинстве случаев вопросы о внуках кажутся навязчивыми.

4. "Никогда не думал, что ты станешь таким"

Родители, которые говорят эту фразу, по сути, посылают сообщение о том, что они не принимают своих взрослых детей такими, какие они есть. Когда родители не могут или не хотят смотреть на ситуацию глазами своих взрослых детей, они рискуют навсегда оттолкнуть их.

5. "Ты такой неблагодарный"

Родители, которые говорят эту фразу, используют поддержку, которую они оказали в прошлом, как оружие против собственных детей. Согласно исследованию, взрослые дети часто отдаляются от родителей из-за эмоционального насилия, несоответствия ожиданий относительно семейных ролей и отношений, а также столкновения личностей или ценностей.

6. "Я так много отдал тебе"

Эта фраза укрепляет идею о том, что дети обязаны родителям за ласку и внимание. Она, как правило, вызывает чувство вины и обязательств, заставляя детей чувствовать себя обязанными родителям, а не любить их просто такими, какие они есть.

7. "Я знаю, что для тебя лучше"

Такие слова могут подорвать чувство независимости взрослого ребенка, заставляя его чувствовать себя обязанным мнению родителей о своей жизни. Психолог Элин Золдброд отметила, что детям необходимо установить эмоциональную дистанцию ​​от родителей, чтобы лучше понимать свои желания, возможности и взгляды на жизнь.

8. "Почему ты не можешь быть больше похожим на своего брата или сестру?"

Сравнение взрослых детей с братьями и сестрами может оттолкнуть их навсегда. Даже если родитель не видит вреда в сравнении, оно неизбежно причиняет вред, заставляя взрослых детей чувствовать обиду и снижая их самооценку.

9. "Мы тебя не так воспитали"

Эта фраза указывает на то, что родители разочарованы в ребенке и отказываются признавать его как личность, которая может делать свой собственный выбор. Если родители не изменят свою точку зрения и не займут более терпимую позицию, ребенок не будет чувствовать себя в безопасности, необходимой для восстановления контакта с родителями.

10. "Если бы ты действительно любил меня, ты бы"

Это яркий пример нагнетания чувства вины, которое редко приводит к желаемому родителем результату. Нагнетание чувства вины может повлиять на поведение взрослого ребенка в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе обширное нагнетание чувства вины приводит к обиде, которая может оттолкнуть взрослых детей, а не сблизить их.

11. "Ты должен меня уважать"

Фраза, которая лишает ребенка возможности самостоятельно решать, как он хочет выглядеть в отношениях с родителями. Она также упускает из виду тот факт, что уважение – это то, что заслуживают, а не требуют.

12. "Я дал тебе все, и вот как ты благодаришь?"

Это высказывание является пиком эмоциональной манипуляции, поскольку держит ребенка в плену ожиданий его родителей. Использование этой фразы почти всегда создает чувство обиды, которое может привести к тому, что взрослый ребенок отдалится от родителей.

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