"Ты некрасиво рисуешь, воинам такой рисунок не понравится". Сеть тронула история школьницы, которая повлияла на всю ее жизнь

Юлия Потерянко
Моя Школа
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Девушка рассказала, как грубое отношение в первом классе подорвало ее самооценку
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Слова и поступки учителя могут иметь гораздо большее значение, чем он сам себе представляет. И выпускница школы этого года по имени Ева на собственном примере продемонстрировала, насколько разрушительным для детской самооценки может быть влияние нечувствительного педагога.

В TikTok Ева опубликовала рассказ о том, как еще в первом классе получила от учительницы задание нарисовать рисунок для военных. Тогда речь шла о воинах АТО. По словам Евы, она приложила к заданию максимум усилий, несмотря на то, что не считала себя способной к рисованию. "Спойлер: я никогда не умела хорошо рисовать, но все же отнеслась к этому очень ответственно. Я думала, как лучше всего сделать этот рисунок, старалась, рисовала весь вечер", – поделилась девушка.

Однако в школе ее работу не приняли, да еще и публично раскритиковали еее детский рисунок. "Когда у нас начали собирать эти рисунки, мой рисунок не приняли… Мой рисунок не приняли со словами: "Ты плохо рисуешь, воинам такой рисунок не понравится"", – рассказала Ева о том дне.

По словам девушки, эта ситуация стала для нее травматичной: "Мне, честно говоря, трудно об этом рассказывать, потому что, когда я рассказываю об этом своим друзьям, я всегда плачу… Эта история для меня действительно очень болезненна", – призналась она. Но добавила, что до сих пор хранит тот рисунок дома.

Ева также подчеркнула, что для нее важны были сами намерение и усилия. "Даже если я рисую некрасиво, я старалась. И я уверена, что воинам АТО не нужны были рисунки, как из картинной галереи. Это рисовали дети первого класса", – отметила девушка.

Она также объяснила, насколько сильно этот досадный случай повлиял на ее дальнейшую жизнь и самооценку. "Я считаю, что делаю недостаточно, что не заслуживаю похвалы. И даже когда я поступила правильно… я считаю, что я не та, кем должны гордиться", – призналась бывшая школьница. По ее словам, с тех пор она стала более замкнутой: "Я молчала. Я была такой очень тихой девочкой, потому что боялась проявлять себя… я думала, что снова опозорюсь", – пожаловалась Ева.

В то же время девушка отметила, что, по ее мнению, ситуацию можно было решить иначе – менее травматичным образом. "Даже если вам не понравился этот рисунок, его можно было не передавать бойцам АТО. Его можно было просто забрать у меня", – сказала она. В своем видео она также обратилась к пользователям с вопросом, считают ли они подобное поведение учителя приемлемым, и попросила поделиться похожими историями.

Пользователи соцсети эмоционально отреагировали на рассказ. Девушке выражали сочувствие и отмечали, что история вызвала сильные эмоции, в частности слезы.

Комментаторы решили поддержать девушку.

А вот поведение учительницы подверглось резкой критике: его назвали недопустимым и способным нанести психологический вред ребенку. В противовес этому в комментариях прозвучала история о педагоге, чьи добрые слова стали источником вдохновения на долгие годы.

Поступки учительницы назвали недопустимыми.

Некоторые пользователи делились собственными похожими историями из школьной жизни, когда критика или сравнение с другими учениками влияли на их уверенность в себе. В этих рассказах речь шла об опыте публичной оценки работ, после которой они испытывали стыд, неуверенность или нежелание проявлять себя.

В комментариях люди делились похожими историями.

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