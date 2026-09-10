"Ты пьешь кофе, а я должен делать уроки?!" Первоклассник расплакался из-за домашнего задания и стал звездой сети: что ответила мама

В сети стало вирусным видео с первоклассником Максимом из Кировоградской области, который делает домашнее задание, пока его мама рядом пьет кофе с сладостями. Шестилетний мальчик настолько эмоционально и убедительно просил помочь ему, что не смог сдержать слёз.

Кадры, на которые невозможно смотреть без улыбки и умиления, опубликовала в социальной сети Instagram мать ребенка Ольга Штилик, которая работает учительницей в школе. За шесть дней видео в TikTok и Instagram набрало в общей сложности почти 340 тысяч просмотров.

В комментариях женщину в шутку называли "мачехой", потому что она "издевается" над ребенком. При этом некоторые пользователи действительно искренне удивлялись, почему мама не хочет помочь сыну делать уроки.

"Он не единственный такой, это целое поколение такое! Ой, как же им будет интересно во взрослой жизни".

"Я всегда плачу вместе с ними".

"Насколько я понимаю, восемь лет назад у нас было то же самое. Знания приходят через трудности".

В комментарии OBOZ.UA мама Максима рассказала, что каждый день проверяет домашнее задание сына. В тот день они уже занимались чтением и письмом, оставалась только математика, поэтому женщина сделала небольшую паузу. Мальчику это не понравилось, и он решил поторговаться с мамой, но получил отказ.

"Я налила кофе, а сыну сказала, чтобы он пока писал. При этом сидела рядом. Он стал торговаться, что напишет только две строчки вместо четырех, и начал просить меня написать остальное. Я объяснила, что готова помочь и подсказать, но выполнять задание за него не буду. Он должен сам научиться работать и писать", – сказала Ольга.

Она также добавила, что сама учительница замечает, когда задания выполнены родителями, искусственным интеллектом или списаны. Поэтому признается: может поставить более высокую оценку за работу ребенку, который выполнил ее самостоятельно, даже если в ней и могут быть ошибки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети стало вирусным видео 2009 года, на котором школьница вместе с мамой делает домашнее задание. Девочке нужно было решить пример: 5+3+1, и она каждый раз говорила, что правильным ответом будет 8. Кроме того, ребенок постоянно быстро записывала ответ в тетрадь, из-за чего приходилось пользоваться корректором. Папа ученицы тайно установил камеру, чтобы снять, как она с мамой делает уроки. Пост стал вирусным, набрав 2 миллиона просмотров и почти 130 тысяч лайков менее чем за неделю.

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