'Вся нация сидела за этим столом и ревела'. В сети завирусилось видео 2009 года, как школьница с мамой делают домашнее задание

В социальной сети Instagram завирусилось видео 2009 года, как школьница с мамой делает домашнее задание. Девочке нужно было решить пример: 5+3+1, и она каждый раз говорила, что правильно будет 8. Кроме того, ребенок постоянно быстро записывал ответ в тетрадь, из-за чего приходилось пользоваться корректором.

Видео дня

Мама девочки время от времени не сдерживала эмоций: громко вздыхала и просила ребенка не спешить. Видео опубликовала Дарья Ланова на своей странице и отметила, что папа тайно поставил камеру, чтобы снять, как она с мамой делала уроки. Сообщение стало вирусным, собрав 2 миллиона просмотров и почти 130 тысяч лайков менее чем за неделю.

В комментарии OBOZ.UA Дарья поделилась, что почти ничего не помнит из того периода, особенно выполнения домашнего задания в первом классе, ведь "это был настоящий квест". Впоследствии она стала делать уроки самостоятельно, а математику ей помогала делать бабушка, с которой она разбирала задачи по телефону.

"Честно говоря, я почти не помню тот период – все будто осталось только на видео. И, пожалуй, хорошо, что я не помню, как делала уроки в первом классе, потому что это был настоящий квест и для меня, и для родителей. Потом я уже начала делать уроки самостоятельнее, а математику мама "передала" моей бабушке, которая является учительницей математики. Мы даже разбирали задачи по телефону. Поэтому дальше все ограничивалось больше контролем в младших классах, а потом я уже сама справлялась с учебой", – рассказала нам Ланова.

Она также добавила, что это видео ее семья часто просматривает на семейных встречах, однако женщина даже не могла представить, что оно соберет миллионные просмотры, тысячи лайков и такой фидбэк от людей.

"Я воспринимаю это видео исключительно положительно. Мне самой очень смешно смотреть на то, как я выкручивалась, реагировала и пыталась найти правильный ответ. В этом есть что-то очень жизненное и настоящее", – делится Дарья.

Многие украинцы узнали в нем себя. Более 19 тысяч лайков получил комментарий: "Почти вся нация сидела за этим столом и ревела". Пользователи сети отмечали, что все имеют одинаковую травму с детства. А кто-то наоборот – защищал маму девочки и говорил, что она еще очень сдержанная, ведь в их детстве в этот момент уже были мокрые страницы тетради. Некоторые обратили внимание, что в таких случаях папы чаще всего ведут себя одинаково: в конце просто спросят, закончили ли делать уроки.

"Меня в этот момент уже били головой об стол".

"Смотрю – и все внутри сжимается от ретравматизации. Когда ты маленькая еще и для тебя эти вещи не очевидны, крик только пугает и вгоняет в ступор, начинаешь стресовать и тупить еще больше, а понимания больше не становится. Только с каждым разом все больший страх перед домашкой и учебой. По крайней мере, у меня это так чувствовалось".

"Это, наверное, мы все пережили. Сейчас сама вспоминаю и смешно, но в тот момент, когда была ребенком, было не до смеха".

"Нация ревет до сих пор за этими столами".

"Почти все нация имеет одинаковую травму детства".

"Жесть, теперь я эта мама – у которой нервы сдают".

Еще украинцы пошутили, что мама Дарьи не сможет сказать "не было такого", ведь есть видеодоказательства. А кто-то иронично подметил, что папа знал, что снимать, и теперь настал звездный час этого видео. В этом пользователи сети не ошиблись.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что видео, как маленький школьник рыдает над домашним заданием, покорило сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!