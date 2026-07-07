'Ты подаешь плохой пример как будущая медалистка!' Украинцы поделились воспоминаниями о школьных травмах: как их заставляли переодеваться и смывать макияж

Украинка Виктория Денисенко рассказала, что когда она училась в школе, то каждый день у входа в здание стояли директор и завуч, которые проверяли внешний вид учеников. Однажды зимой было очень холодно, поэтому она пришла в малиновую кофточку на молнии, застегнутую до горла, чтобы не замерзнуть в легкой блузке.

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После этого случая директор вызвала классного руководителя Денисенко и попросила передать её маме, чтобы она не ходила в таком виде, ведь это подаёт плохой пример, как будущая золотая медалистка. В посте в Threads женщина написала, что училась в 2004–2005 годах, когда было нормой отправлять детей домой переодеваться, смывать макияж или же не пускать учеников в школу из-за окрашенных волос.

В комментариях пользователи сети поделились своими воспоминаниями. Так, кого-то не пускали в школу, потому что блузка была не белой, а голубой, не брали в школьный лагерь из-за одежды или отчитывали за неподходящую прическу. Некоторые рассказывали, что родителей на родительских собраниях ругали за внешний вид детей или же делали замечания в дневнике.

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"Меня не пустили в школу, потому что блузка была нежно-голубой, а не белой. Я училась в тот замечательный период, когда форму меняли каждый год, и через месяц все ходили, в чем хотели. В моем 10-м классе от нас стали требовать белый верх и темный низ, пиджаки. Помню, что больше всего меня возмущало то, что учителя ходили кто в чём – в цветных пушистых свитерах и т. п."

"У нас была такая же директорша. Меня постоянно отправляли домой переодеваться. И это при том, что мне приходилось идти как минимум полчаса в одну сторону. И я уже не говорю о том, что учителя несут ответственность за учеников в течение учебного дня".

"У нас была такая же совковая директорша и учителя. На мне была кофточка с такими воланами из фатины на рукавах нежно-розового цвета и чёрные брюки. Моей матери каждый раз высказывали своё недовольство на собраниях, и однажды ей это настолько надоело, что на очередное замечание в дневнике "Обратите внимание на внешний вид дочери" она ответила там же: "Обратила внимание! У меня очень красивая дочь!" Дата, подпись".

"На линейке перед всей школой завуч отчитала меня за неправильную прическу. Я носила "хвост", зачесанный на макушке с левой стороны".

"О, как-то раз мы с одноклассницей выиграли во всеукраинском конкурсе школьных газет и должны были поехать в лагерь на море. Она поехала, а моё место отдали другому ребёнку, потому что "ты так одеваешься, что будешь нас позорить". Я была нефором. Прошло уже столько времени, а я до сих пор не понимаю, какое им дело до того, как я одевалась на каникулах".

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