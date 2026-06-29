"У меня два высших образования с отличием, но это не помешало назвать меня уборщицей": украинские родители поделились невероятными байками от своих детей

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'У меня два высших образования с отличием, но это не помешало назвать меня уборщицей': украинские родители поделились невероятными байками от своих детей
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Родители украинских школьников поделились "перлами" своих детей, которые те рассказывали педагогам. Так, одна из мам, Юлия Опанасюк, рассказала, что учительница её дочери попросила прийти в класс и провести урок кулинарии, однако у женщины не было подобных способностей. Впоследствии выяснилось, что девочка всем рассказывала, что её мама работает поварихой, тогда как у неё четыре высших образования, диссертация и подобные достижения.

"На днях выяснилось, что мой ребенок всем рассказывает, что я работаю поварихой. И вот я сижу и думаю: "Все мои четыре высших образования, диссертация, сотни часов специализаций, трехдневных курсов, интенсивов и т. п. ушли в небытие". А вот кофейню мой ребенок расценил как самое важное",рассказала Опансюк. Под постом родители школьников также поделились тем, что им пришлось слышать от своих детей. Одна из мам рассказала, что её назвали уборщицей, несмотря на то, что у неё была сообственная клининговая компания и два высших образования.

"У меня два высших образования с отличием, но это не помешало назвать меня уборщицей": украинские родители поделились невероятными байками от своих детей

"У меня два высших образования, с отличием. Это не помешало одному недалекому человеку назвать меня уборщицей, потому что у меня была клининговая компания. Может, он думал, что я сама этого немного стеснялась. И я была приятно удивлена, что дочь этим гордилась – где-то это и стало моментом моего принятия".

В то же время многие делились, что дети называли родителей туристами, хотя у тех было юридическое образование, или же говорили, что они играют в компьютерные игры, а на самом деле — работают в ІТ. А некоторые рассказывали, что папа продает лекарства, тогда как он работает в ІТ-отделе онлайн-аптеки.

"Ребенок знакомого риэлтора в школе рассказал, что по вечерам незнакомые мужчины возят ее маму по разным квартирам и за это платят деньги".

"У меня два высших образования с отличием, но это не помешало назвать меня уборщицей": украинские родители поделились невероятными байками от своих детей

!"Мужчина работает в ІТ-отделе разработки в крупной онлайн-аптеке. Ребенок в школе: папа – аптекарь, лекарства продает. Ага, папа – аспирин от анальгина не отличит".

"Моя дочь всем в школе рассказала, что ее мама работает туристом! Если что, то я – юрист по образованию".

"У меня два высших образования с отличием, но это не помешало назвать меня уборщицей": украинские родители поделились невероятными байками от своих детей

"Сын в школе сказал, что родители целый день сидят дома и играют на ноутбуках. Мы работаем удаленно в сфере ІТ".

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