'Ты знаешь 50 рецептов наизусть, но ни разу не готовила'. Учитель английского языка назвал ключевую проблему коллег в Украине

Репетитор английского языка и владелец онлайн-школы иностранных языков Дмитрий Дадак назвал ключевую проблему коллег в Украине. По его словам, большинство педагогов обучает учеников по стандартной схеме, когда они читают тексты, что-то пишут и заполняют пропущенные слова.

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В интервью Анастасии Дерлеменко Дадак подчеркнул, что большинство репетиторов не учит самому главному, для чего был создан язык – - разговору. Да, это напоминает ситуацию, когда человек идеально знает наизусть 50 рецептов, но ни разу ничего не приготовил.

"В большинстве случаев люди занимались в школах, у репетиторов, на курсах. Они обычно что делают? Они приходят, читают текст, что-то там пропишут, заполнят пропущенные слова. Но они не учатся самому основному, для чего язык в принципе был создан любой. Мой любимый пример, который я привожу всегда, это рецепты блюда. Представь, что ты знаешь 50 рецептов на память идеально, но ни разу ничего не приготовила", – рассказал Дадак.

Именно поэтому, по его словам, самое главное, что должны сделать репетиторы – это научить разговаривать тех людей, которые приходят на занятия. Ведь именно для этого и был создан язык.

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