У абитуриентов будет больше времени: МОН сделало поступающим в колледжи приятный сюрприз

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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У абитуриентов будет больше времени: МОН сделало поступающим в колледжи приятный сюрприз

Украинским поступающим в колледжи на основе 11 классов или диплома квалифицированного рабочего продлили срок подтверждения выбора места обучения. Сделать это можно будет до 23:59 16 августа 2024 года.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки (МОН) на официальном сайте. Изменение касается поступающих на бюджет абитуриентов.

Соискатели образования, вовремя не подтвердившие выбор места обучения до 12 августа и зачисленные на контракт, имеют право на зачисление на бюджет, подчеркнуло МОН.

У абитуриентов будет больше времени: МОН сделало поступающим в колледжи приятный сюрприз

"Поступающие на профессиональное высшее образование, которые получили рекомендацию по государственному или региональному заказу, однако вовремя не подтвердили выбор места обучения до 12:00 12 августа 2024 года и были зачислены за средства физических или юридических лиц, будут иметь право на получение места государственного (регионального) заказ. Это возможно сделать, отметив соответствующую информацию о переводе в карточках соискателей образования", – говорится в сообщении.

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