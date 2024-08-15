У абитуриентов будет больше времени: МОН сделало поступающим в колледжи приятный сюрприз

Украинским поступающим в колледжи на основе 11 классов или диплома квалифицированного рабочего продлили срок подтверждения выбора места обучения. Сделать это можно будет до 23:59 16 августа 2024 года.

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Об этом сообщило Министерство образования и науки (МОН) на официальном сайте. Изменение касается поступающих на бюджет абитуриентов.

Соискатели образования, вовремя не подтвердившие выбор места обучения до 12 августа и зачисленные на контракт, имеют право на зачисление на бюджет, подчеркнуло МОН.

"Поступающие на профессиональное высшее образование, которые получили рекомендацию по государственному или региональному заказу, однако вовремя не подтвердили выбор места обучения до 12:00 12 августа 2024 года и были зачислены за средства физических или юридических лиц, будут иметь право на получение места государственного (регионального) заказ. Это возможно сделать, отметив соответствующую информацию о переводе в карточках соискателей образования", – говорится в сообщении.

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