У детей больше энергии и лучше учатся: в школах Дании начали позже начинать уроки

20 школ Дании перенесли время начала уроков на 9 утра, что час позже, чем в большинстве учебных заведений. Учителя и директора уверяют, что школьники стали более энергичными, сконцентрированными и начали лучше учиться. Кроме того, по словам самих учеников, у них улучшился сон.

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Специалисты объясняют, что у подростков циркадный ритм отличается от взрослого. В частности, гормон стресса кортизол, отвечающий за пробуждение, выделяется позже, из-за чего детям бывает тяжело вставать рано, передает Еuronews.

"Они (школьники, – ред) спят лучше, они спят дольше, и они действительно имеют больше энергии. Не только утром, но и в течение дня, когда им приходится заниматься вне школы", – говорит один из директоров учебного заведения.

Ученые уверяют, что последствия недостаточного сна могут привести к повышенному риску несчастья, трудностям с концентрацией и развитию стресса и депрессии. Согласно данным управления здравоохранения Дании, подростки должны спать от 8 до 10 часов в сутки, но почти 60% школьников отдыхают гораздо меньше.

С тех пор, как в школах изменился график, ученики отмечают, что тратят меньше времени на засыпание, лучше просыпаются утром, имеют больше энергии в течение дня, лучше концентрируются на занятиях и могут больше изучить.

В то же время, специалисты обращают внимание на то, что, несмотря на более позднее начало, дети должны заканчивать уроки вместе со всеми, чтобы школьники так же имели свободное время.

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