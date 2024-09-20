У детей, которые проводят много времени за экраном, есть худший словарный запас: результаты исследования

Дети, в семьях которых родители проводят много времени за экранами, имеют худший словарный запас. Это происходит из-за того, что общение со взрослыми сокращается. В частности, наиболее отрицательные последствия имеют видеоигры.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на онлайн-ресурсе Frontiersin. В опыте приняло участие более 400 школьников.

По словам экспертов, для развития речи детей важно общение со взрослыми. Когда ребята отвлекаются на экраны, они уменьшают количество времени для разговора.

В то же время родители, которые уделяют много времени гаджетам, чаще всего воспитывают детей по схожим навыкам. Так, совместный просмотр фильмов не оказал положительного влияния на развитие речи школьников.

"Ни одно из занятий, в которых принимали участие дети, мамы и папы, включая просмотр экранов и общения, не оказалось положительным для языковых навыков. Игра в видеоигры негативно ассоциировалась с языковыми навыками детей, независимо от того, играл ли это ребенок, мать или отец", – говорится в выводах.

Кроме того, по выводам исследователей, дети, мамы которых проводят много времени за экранами по выходным, могут столкнуться с риском замедления развития речи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что у подростков, перестающих учить математику, уменьшается количество серого вещества в мозге.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!