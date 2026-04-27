'У каждого из нас есть 'криминальное' прошлое'. В сети дискуссия из-за решения суда по делу учеников, которые запускали бумажные самолетики из окна школы на Львовщине

На Львовщине судили двух матерей, дети которых запускали бумажные самолетики из окна школы во двор соседей. Инцидент произошел в феврале 2026 года. Женщин привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Об этом говорится в постановлении Единого судебного реестра. Мать одного из парней объяснила, что ее несовершеннолетний сын запускал из окна классной комнаты бумажные самолетики, которые залетели во двор соседей, "не нарушая общественный порядок и спокойствие".

Суд принял во внимание малозначительность содеянного, характер совершения и личность правонарушителя, доказательств привлечения которого к административной ответственности не предоставили. В итоге мать освободили от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

В сети возникла дискуссия из-за причины открытия дела. Так, часть украинцев возмутило, что подростки не сделали ничего криминального, однако дело дошло аж до суда. В частности, многие указывали, что в детстве так же запускали бумажные самолетики или кораблики. К тому же, по мнению пользователей сети, никто не пострадал от случая, а подобные выходки – ничто иное, как признаки детства, которое быстро пройдет.

"Капец, нарушение! Соседям успокоительные бы не помешали бы!"

"Мир сошел с ума, дети бумажные самолетики запускают – уже преступники".

За бумажные самолетики соседи подали иск в суд? Это как так?"

"Пусть лучше в смартфонах сидят!"

"Сначала я думал, что, возможно, самолетиком кому-то в глаз заехали – но нет".

"Куда мы катимся? Скоро доносить друг на друга будем за все подряд".

В то же время, часть пользователей сети отмечали, что дело дошло до суда, потому что скорее всего, подобные случаи происходят не впервые. Кроме того, некоторые указывали, что сначала дети запускают самолетики, а потом могут приступать к более серьезным действиям, таким как стрельба.

"Молодцы соседи, что подали в суд. Сегодня самолетики, завтра что? Уже забыли про "стрелка"?"

