На Прикарпатье школьницы повторили опасный тренд с TikTok 'собачий кайф': в чем угроза и кого наказали

В Микуличинском лицее Ивано-Франковской области девятиклассницы на перемене просматривали видео в TikTok и решили повторить увиденный там опасный тренд. Одна из девушек потеряла сознание прямо в классе.

В связи с этим Яремчанский городской суд привлек к административной ответственности опекуна школьницы. Он должен заплатить штраф в размере 850 гривен, а также уплатить 665,60 гривны судебного сбора, указано в постановлении.

Речь идет о "собачьем кайфе" – опасной игре, во время которой один из участников задерживает дыхание, а другой давит ему на грудную клетку. Из-за таких действий человек может потерять сознание. Школьницы по очереди воспроизводили действия, снимали их на телефон, а затем опубликовали видео в Instagram. Ролик, во время мониторинга соцсетей обнаружили правоохранители. На этом было видно как одна из девушек потеряла сознание.

После случая в учебном заведении были проведены профилактические беседы с учителями, учениками и их родителями об опасности подобных трендов. Родителей призвали быть внимательнее к активности детей в соцсетях, а также проверить телефоны об отсутствии подобных видео.

Напомним, среди подростков распространяется опасный тренд в TikTok, который называется "хроминг". Его суть заключается во вдыхании химических испарений детьми. Несмотря на то, что такая практика (ранее известная как "хаффинг") существует десятилетиями, именно социальные сети сделали ее снова популярной среди школьников.

Известно о нередких трагических случаях после участия в подобных "дыхательных челленджах", которые распространяются по интернету. Даже однократное вдыхание токсичных газов может привести к так называемому синдрому внезапной смерти – когда сердце останавливается без предварительных симптомов. Для получения кратковременного ощущения эйфории при вдыхании паров бытовых веществ подростки чаще всего используют доступные предметы. В частности, перманентные маркеры, аэрозольные дезодоранты, средства для чистки техники, лак для ногтей, краски и растворители, газ из баллончиков для взбитых сливок.

Вдыхание бытовых химикатов может привести к головокружению и потере сознания, судорогам, поражению мозга, повреждению сердца, печени и легких, удушью или внезапной смерти даже после первой попытки. Особую опасность создает легкодоступность веществ, которые используют дети, поэтому взрослые могут не замечать рискованного поведения.

