'У каждого преподавателя должно быть не менее 5 публикаций': украинцев возмутили требования МОН, Винницкий все объяснил

Украинцы возмутились требованиями Министерства образования и науки об условии иметь не менее пяти публикаций за последние пять лет преподавателям вузов, чтобы иметь допуск на преподавание. Однако, как оказалось, такое условие не актуально. Следовательно, до 1 сентября 2025 года будут внесены поправки в законопроект для его согласования с обновленными подходами к преподавательской деятельности.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в комментарии Вчися.Медіа.. По его словам, предварительно МОН направило письмо в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования по лицензионным требованиям преподавателей. Однако через несколько дней президент Украины подписал закон, касающийся поддержки научной работы в вузах.

Винницкий объясняет, что будет происходить дифференциация между категориями преподавателей и научно-педагогическими работниками.

"До этого всех преподавателей считали научно-педагогическими работниками. Теперь необходимо провести четкую дифференциацию между этими двумя категориями", – сказал замминистра образования.

По словам чиновника, вопросы публикаций научно-педагогических работников теперь должны рассматривать в контексте изменений в законодательство, которые, в частности, касаются обновления лицензионных условий. Согласно закону, меняется подход к категориям преподавателей и внедряется новая – педагогический работник.

Так, научно-педагогические работники будут совмещать преподавание и научную деятельность, а педагогические – заниматься только преподаванием.

Кроме того, должностное лицо отметило, что у научно-педагогических работников уменьшится аудиторная нагрузка, чтобы они имели больше времени для научной работы.

Ранее в Facebook ученая Нана Войтенко отметила, что требование иметь 5 публикаций для каждого преподавателя приведет к их потере в образовательном обществе.

Вместе с тем, в медицинских университетах преподают высококвалифицированные практики, у которых нет времени на публикации, ведь каждый день спасают жизнь.

"Подход к качеству должен быть дифференцированным. Преподаватель – это не только ученый. Это также практик, педагог, наставник. Для разных типов ЗВО – разные критерии. Нельзя "под одну гребенку"! Мы рискуем потерять лучших преподавателей – умеющих обучать, а не только писать статьи", – написала Войтенко.

Украинцы поддержали ее мнение. Однако на сообщение отреагировал и сам заместитель министра образования. Он отметил, что требования по обязательным пяти публикациям не действуют.

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