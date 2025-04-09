В Украине уменьшат педагогическую нагрузку преподавателям: что изменится с сентября 2025 года

Украинским преподавателям учреждениям высшего образования уменьшат педагогическую нагрузку с сентября 2025 года. Законопроект №9600, принятый Верховной Радой в июне 2024 года, подписал Президент Украины.

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Соответствующая информация появилась на официальном сайте парламента. Согласно документу, преподавателям снизят нагрузку с 600 часов до 400-500 на ставку за учебный год. В то же время, научная составляющая должна составлять не менее 30%.

Также увеличится количество практиков в аудиториях, а педагоги-ученые смогут уделять больше времени исследованиям. Университеты будут самостоятельно определять роли преподавателей в соответствии с потребностями и стратегиями учреждения.

Закон только определяет границы соотношения трех основных компонентов должностных обязанностей преподавателя – научной, учебной и организационно-методической.

Педагоги, не желающие проводить научную работу, могут определить максимальную нагрузку в объеме не более 60% их рабочего времени, перейдя в статус педагогического работника.

Также планируется приблизить украинскую систему высшего образования к практике стран Европейского союза. В частности, путем сокращения обязательной учебной нагрузки и стимулирования научной работы в университетах. Кроме того, предполагается введение гибких стимулов и достойных вознаграждений для НПП, а не требований "статей для галочки".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что только 35% преподавателей Украины считают, что могут справиться со стрессом.

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