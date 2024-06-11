В Украине хотят снизить педагогическую нагрузку преподавателям ради науки. Что известно

Украинским преподавателям планируют уменьшить учебную нагрузку с действующих 600 часов до 400-500 в год. Это, в частности, будет зависеть от объема научной работы, выполняемой научно-педагогическим работником (НПР). Таким образом, планируется увеличить количество практиков в аудиториях, а педагоги-ученые смогут уделять больше времени исследованиям.

Соответствующие изменения обнародовало Министерство образования и науки на официальном сайте. В сообщении объясняется, что учебные заведения самостоятельно ведут учет научной работы сотрудников, а закон лишь определяет границы соотношения трех основных компонентов должностных обязанностей преподавателя – научной, учебной и организационно-методической.

Также планируется приблизить украинскую систему высшего образования к практике стран Европейского союза. В частности, путем сокращения обязательной учебной нагрузки и стимулирования научной работы в университетах. Кроме того, предполагается введение гибких стимулов и достойных вознаграждений для НПР, а не требований "статей для галочки".

Преподаватели смогут проводить научную работу в объеме не менее 30% своего оплачиваемого рабочего времени. В то же время, учебная нагрузка уменьшится до 30% общего рабочего времени.

Педагоги, не желающие проводить научную работу, могут определить максимальную нагрузку в объеме не более 60% их рабочего времени, перейдя в статус педагогического работника.

МОН уточнило, что закон принят только Верховной Радой во втором чтении, и он вступит в силу только после подписания его Президентом Украины.

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