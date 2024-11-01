'У каждого свой стандарт'. Заслуженный учитель Украины объяснил, почему оценки не главное

Учитель физики, заслуженный учитель Украины и соучредитель школы Базис Александр Трилис считает, что родителям, чтобы понять, насколько успешен в учебе их ребенок, не стоит ориентироваться на оценки. По его убеждению, оценки не стоит идеализировать, ведь это один из элементов контроля.

Видео дня

В статье для ZN.ua Трилес отметил, что оценка в школе не должна указывать не соответствие или несоответствие ученика определенному стандарту. Такого стандарта, отмечает он, нет.

"В каждом учреждении, у каждого учителя свой стандарт, и он может меняться быстрее, чем родители доберутся в школу, чтобы что-то выяснить. Однако оценка сохраняет значение как инструмент влияния учителя на ученика. Опытный педагог может добиться магической результативности, просто ставя в одних местах галочки, а в других – крестики. Понять что-то, созерцая эти галочки и крестики извне, – задача нереальная", – подчеркнул Трилис.

Успешность ученика по предмету или в общем в школе состоит из нескольких компонентов, и оценка не может отразить их все. В первую очередь, это мотивация, однако за уровень заинтересованности оценки не ставят и его нельзя проверить тестом.

Кроме того, это скорость и глубина восприятия, которые являются главным источником оценок, уверен педагог.

"Способность сразу понять содержание, понять, чего от тебя хотят, в ограниченное время дать ответ на вопрос – не последнее качество в жизни, и в школе совсем не лишнее. Есть и другие не менее важные качества, но зарабатыванию оценок они способствуют в меньшей степени, а иногда и мешают", – отметил учитель.

Кроме того, оценки не ставят за стойкость полученных знаний, пишет Трилис. Ведь о контрольных предупреждают заранее, чтобы ученик успел подготовиться. Также учителя не оценивают креативность, поскольку обычно бурный поток идей может мешать учителю, например, если у него есть план урока.

Еще на успеваемость школьников влияет аккуратность, коммуникабельность и инициативность, которые также нельзя проверили с помощью экзамена и поставить оценку

"Этот без претензии на полноту перечень показывает, что успешность ученика – многокомпонентная характеристика, которую практически невозможно выразить небольшим натуральным числом (оценкой). Компоненты успешности влияют друг на друга, изменяются со временем, иногда их нехватка создает критические проблемы, иногда проблемы создает чрезмерное развитие, а иногда полная неуспеваемость по одному из пунктов оказывается непринципиальной, обходится, перерастается, забывается", – пишет Трилис.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дмитрий Карпачов отметил, что оценки, которые дети получают в школе, не всегда соответствуют их реальному уровню знаний.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!