'Худшая мотивация': Карпачев объяснил родителям, почему оценки в школе – не главное

Оценки, которые дети получают в школе, не всегда соответствуют их реальному уровню знаний. Попытка получить хорошую оценку приводит к тому, что школьник будет стремиться услышать от других похвалу, а не прислушиваться к своим желаниям, что в будущем может негативно отразиться на его жизни.

Видео дня

Об этом сказал эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев в проекте "Супермама". Оценка говорит только о том, насколько ученик хорошо усвоил изучаемый в школе материал, но не всегда связана с успеваемостью.

По мнению эксперта, родители поступают правильно, когда помогают ребенку, например, с выполнением домашних заданий. Но не правильно требовать у них хороших оценок и контролировать процесс обучения – лучше научить ребенка самостоятельной работе.

"Не в оценках дело, а в том, чтобы ребенок умел учиться, имел знания, чтобы ему было интересно учиться. Иногда люди зациклены исключительно на оценках, но знания могут быть посредственными. Как только ученик получил оценку, забывает весь материал. Оценки – это второстепенное", – сказал Карпачев.

Эксперт советует родителям не приучать ребенка к зависимости от похвалы других людей и не сравнивать его с другими.

"Ребенок не должен учиться только для того, чтобы его похвалили. Это самая плохая мотивация для обучения", – подытожил он.

Ранее учитель из Киева Руслан Цыганков также заверил, что родителям не стоит ругать школьников за оценки в школе, поскольку у детей может пропасть желание учиться и они возненавидят предметы. Он советует родителям разобраться в проблеме и, возможно, переключиться на другую дисциплину.

Как писал OBOZ.UA, учительница и мама трех успешных дочерей Эстер Войчицки рассказала, что оценки в школе не имеют значения. По ее словам, самое важное, что могут сделать родители для своих детей, – это заставить их поверить в себя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!