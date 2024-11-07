У каждого ученика свое расписание, автономия и бесплатные ноутбуки: 10 интересных фактов о старшей школе в Финляндии

Пять лет назад в Финляндии была введена старшая профильная школа. Согласно с ней, ученики могут самостоятельно выбирать предметы для обучения и учителей, к которым будут ходить на уроки.

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Кроме того, старшеклассники получают бесплатно материалы, в том числе и ноутбуки, которые потом могут сдать или выкупить. Десятью интересными фактами об обучении учеников старшей школы поделился представитель Национального агентства образования Финляндии Лео Пахкин, рассказывает Новая украинская школа.

Обязательное образование до 18 лет

Ранее в Финляндии школьники могли не продолжать обучение после 9 класса. Но три года назад было принято решение, что все ученики должны оставаться в системе образования до 18-летия. Так, после базовой школы они могут выбрать из трех вариантов: заведение общего высшего среднего образования, профтехобразования и среднего образования для детей, чей родной язык не финский или шведский. Таким образом, ученичество готовится к поступлению в университет или получению профессии.

Авторские программы учителей

Финляндия имеет Национальную учебную программу, в которой описано содержание предметов, советы по оценке и поддержке школьников. На ее основе учителя готовят авторские программы, которые никто не проверяет и не контролирует.

Кредиты на три года профильной школы

Старшеклассники имеют обязательные предметы, которые поделены на кредиты. Так, ученики должны набрать 150 кредитов на них. Один кредит за три года составляет 2122,5 часа. Школьники самостоятельно решают за сколько времени они овладеют той или иной дисциплиной. Также у подростков есть и предметы по выбору.

Количество расписаний зависит от количества учащихся

Каждый старшеклассник имеет собственное расписание, которое зависит от выбранных дисциплин. Иногда школьники проходят обязательные предметы быстрее чем через три года. Так что если в учебном заведении, например, 700 учеников, то столько же будет существовать и расписаний.

Большое количество курсов по выбору

Перечень курсов по выбору определен соответствующим списком и одинаков для всех школ. Однако учебные заведения могут предлагать старшеклассникам дополнительные курсы, которых нет у других. Таким образом, школы отличаются друг от друга, а школьники будут приобретать интересные для себя навыки и те, которые помогут им в жизни.

Отсутствие оценки

В базовой школе учителя оценивают успехи детей, результаты обучения определяют выборочные оценки, которые появляются в 9 классе. Однако педагоги не говорят школьникам, что они работают на определенный балл, а советуют, как двигаться дальше.

Школьники сами выбирают учителей

Подростки самостоятельно определяют, к какому учителю они хотят ходить на тот или иной предмет. Так, у одного педагога на уроке может быть 10 школьников, а у другого 50.

Автономность учителей

Учителя также обладают самостоятельностью в выборе материалов для обучения. В то же время, ученики получают их бесплатно, включая ноутбуки.

Цифровизированная система

Все школы присоединены к одной системе, имеющей данные о школьниках и их выборе курсов. Поэтому, когда ученики переходят из одного заведения в другое, вся информация будет доступна новой школе.

Дистанционное обучение

Благодаря онлайн-обучению все старшеклассники могут иметь равный доступ к образованию. Поэтому в выбранные курсы они могут приобщаться дистанционно или посещать уроки очно. Кроме того, обучение в старшей школе можно завершить онлайн. Таким образом, в стране развивается разнообразная школьная сеть, а ученики могут выбирать заведения с разными форматами обучения.

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