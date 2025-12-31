'У коровы стало больше ног или материки изменили свои координаты?' Заявление МОН об учебниках возмутило сеть

Министерство образования и науки Украинызавершило обучение по программе "Школа авторов", которая предусматривает подготовку авторов учебников и модельных учебных программ. 570 экспертов, ученых, учителей-практиков и авторов прошли все блоки программы.

Об этом МОН сообщило на официальном сайте. Так, программа была сосредоточена на практических аспектах создания современного образовательного контента. Отдельное внимание уделено работе с цифровым конструктором учебных программ и электронных приложений.

Также участники изучали:

особенности государственных стандартов и типовых образовательных программ;

концепции образовательных отраслей;

межотраслевую интеграцию;

современные подходы к оцениванию;

антидискриминационную экспертизу;

процедуры апробации и экспертизы;

особенности создания учебных материалов для детей с особыми образовательными потребностями.

Украинцев возмутила такая новость МОН. В частности, под заметкой Освіта.ua они отмечали, что переиздавать ежегодно, возможно, нужно учебники по истории и литературе. Однако в других, например, не меняются координаты материков или количество ног у коровы. В то же время, некоторые из пользователей соцсети указывал на то, что с каждым годом дети учатся по все худшим учебникам.

"Возможно, учебники по истории и литературе нужно переиздавать по потребностям времени... Для чего каждый год переиздавать все на свете? У коровы изменилось количество ног, или формула октана другая, или материки поменяли свои координаты... Смотрю каждый год на макулатуру выбрасываются неплохие по содержанию и оформлению учебники, а новые до 1 сентября – не печатаются... Понимаю, что это просто чей-то бизнес, и только".

"С каждым годом учебники все хуже и хуже. Видимо двойники начали их писать".

"Работаю с обновленными учебниками, разницы между тем, которыми пользовались ученики нынешних девятых и нынешних 8-х НУШ почти нет, добавили кое-что, но тоже считаю, что у государства есть финансовые проблемы в поддержке военных, поэтому не время тратить средства на "обновленные учебники".

"Как часто те авторы видят школьников в реальной жизни?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН отреагировало на "Барыню-сударыню" и другие сюрпризы в учебнике НУШ для начальной школы.

