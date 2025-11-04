У мамы сдали нервы: Светлана Тарабарова рассказала о вопиющем инциденте в аэропорту Молдовы и дала совет, что нельзя делать в таких ситуациях

Украинская певица и мама троих детей Светлана Тарабарова рассказала, как стала свидетелем ужасного инцидента в аэропорту Молдовы. На ее глазах уставшая мама таскала своего ребенка за куртку и кричала на него.

По словам певицы, в таких ситуациях нельзя вмешиваться напрямую и делать маме замечания, потому что от этого только еще больше пострадает ребенок. О том, как среагировала Тарабарова, она рассказала в интервью для "РадиоЛюкс".

"Я не впервые в такой ситуации и знаю, что со стороны включаться, делать маме замечания нельзя. Что сделала я? Я уронила бутылку с водой, которая покатилась в их сторону, и, подойдя к ним на более близкое расстояние, начала искать эту свою воду. Мама переключилась и перестала таскать ребенка. Сработало", – поделилась этим опытом певица.

Также она добавила, что очень важно популяризировать здоровые отношения в семьях, в воспитании детей, чтобы избегать таких историй.

