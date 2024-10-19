'У меня ничего не получится!' Как фиксированное мышление разрушает у детей мотивацию к обучению

Дети, которые думают, что им не даются определенные предметы или они склонны к какой-то одной науке – точной или гуманитарной, имеют фиксированное мышление. Такие школьники больше всего боятся неудач и ошибок и считают, что если они не могут решить пример, то они хуже своих сверстников, которым задачи даются легко.

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Такое мнение высказал финский учитель и образовательный эксперт Макке Леппенен, пишет Освитория. Он уверяет, что такой образ мышления снижает мотивацию к обучению, что было доказано учеными из Стэндфордского университета. Педагог подчеркивает, что слова, которые дети говорят себе, иногда не замечая этого, имеют решающее значение.

"Когда человек сталкивается с чем-нибудь новым, он может думать: "Мне это не удастся. Я не способен на это. Не стоит даже пробовать". Это так называемое фиксированное мышление или fixed mindset. Это убеждение о неизменности своих сильных и слабых сторон: вы или умны, или нет, или имеете к чему-то способности, или нет, склонны или к точным наукам, или к гуманитарным. И это якобы нельзя изменить", – делится Леппенен.

Когда же ребенок верит в рост, то это позволяет ему легче преодолеть вызовы и переживать неудачи. Ведь тогда школьник считает, что сложность в решении примера связана с нехваткой опыта, так что тренировка сможет это легко исправить.

Когда ученик видит положительный образ своей победы, это влияет на него и на других уровнях – физическом и гормональном, уверяет учитель. В частности, мозг производит больше дофамина, что делает обучение более приятным.

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