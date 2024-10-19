"У меня ничего не получится!" Как фиксированное мышление разрушает у детей мотивацию к обучению

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'У меня ничего не получится!' Как фиксированное мышление разрушает у детей мотивацию к обучению

Дети, которые думают, что им не даются определенные предметы или они склонны к какой-то одной науке – точной или гуманитарной, имеют фиксированное мышление. Такие школьники больше всего боятся неудач и ошибок и считают, что если они не могут решить пример, то они хуже своих сверстников, которым задачи даются легко.

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Такое мнение высказал финский учитель и образовательный эксперт Макке Леппенен, пишет Освитория. Он уверяет, что такой образ мышления снижает мотивацию к обучению, что было доказано учеными из Стэндфордского университета. Педагог подчеркивает, что слова, которые дети говорят себе, иногда не замечая этого, имеют решающее значение.

"У меня ничего не получится!" Как фиксированное мышление разрушает у детей мотивацию к обучению

"Когда человек сталкивается с чем-нибудь новым, он может думать: "Мне это не удастся. Я не способен на это. Не стоит даже пробовать". Это так называемое фиксированное мышление или fixed mindset. Это убеждение о неизменности своих сильных и слабых сторон: вы или умны, или нет, или имеете к чему-то способности, или нет, склонны или к точным наукам, или к гуманитарным. И это якобы нельзя изменить", – делится Леппенен.

Когда же ребенок верит в рост, то это позволяет ему легче преодолеть вызовы и переживать неудачи. Ведь тогда школьник считает, что сложность в решении примера связана с нехваткой опыта, так что тренировка сможет это легко исправить.

"У меня ничего не получится!" Как фиксированное мышление разрушает у детей мотивацию к обучению

Когда ученик видит положительный образ своей победы, это влияет на него и на других уровнях – физическом и гормональном, уверяет учитель. В частности, мозг производит больше дофамина, что делает обучение более приятным.

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