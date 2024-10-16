'Все дети любят компьютерные игры': учитель с Финляндии назвал лучший метод изучить математику

Школьники могут учить математику с помощью компьютерных игр, ведь все дети любят играть. Учитель и образовательный эксперт Макке Леппенен отметил, что среди всех методик, которые работают лучше всего и мотивируют учеников, победила геймификация.

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Школьники пользуются цифровой математической платформой раз в неделю в течение 45 минут. По словам Леппенена, этого достаточно для полезного времяпровождения за экраном, передает Освитория.

"Почти все дети любят играть, почти всем современным детям нравятся компьютерные игры. Если геймификацию правильно внедрять, она очень хорошо работает. Также мы обнаружили, что есть положительное и отрицательное время, которое ученик проводит перед экраном. цифровое обучение – это тоже не хорошо. Например, у нас есть математическая платформа, мы используем ее раз в неделю в течение 45 минут", – говорит педагог.

Он объясняет, что на платформе было создано сотни учебных уровней, которые помогают привлекать детей к образовательному процессу. Так, выигрыши разных кубков становятся дополнительной мотивацией для школьников.

Леппенен уверяет, что дети не будут говорить, что не смогут подняться выше первого уровня, а верят в свои силы. Благодаря этому ученики понимают, что если у них что-то не получается, они всегда могут попробовать снова. Таким образом, у них развивается мышление роста.

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