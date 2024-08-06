"У меня получилось!" важнее 12 баллов. Директор школы дала советы учителям по мотивации учеников

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'У меня получилось!' важнее 12 баллов. Директор школы дала советы учителям по мотивации учеников

У школьников значительно возрастает мотивация к обучению, когда учителя находят подход к усвоению знаний детьми. Так что когда ученики говорят, что у них получилось понять и они могут разобраться становится гораздо важнее того, что они получат 12 баллов по предмету.

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Об этом отмечает директор одной из школ Инна Демина в сообщении в Facebook. По ее словам, в такие моменты у ребенка появляются мотивационные ступени, а педагоги дают возможность школьникам двигаться по своему пути без страха ошибок.

"Вспоминаю, как однажды ученик долго не мог запомнить жирорастворимые и водорастворимые витамины, их функции и источники получения, тогда мы обратились к схемам-зарисовкам, и оказалось, что так все получается. В дальнейшем этот ученик начал создавать собственные крутые биологические зарисовки из разных тем, почти комиксы, которые запросто можно было печатать для других учеников Мы нашли эффективный подход к обучению", – делится Демина.

"У меня получилось!" важнее 12 баллов. Директор школы дала советы учителям по мотивации учеников

"Вот это "я могу" и "у меня получилось" стоит точно в разы больше, чем 12 за семестр. Кажется, в такие моменты перед ребенком появляются собственные мотивационные ступени, и если есть рядом взрослые-наставники, дающие возможность ребенку двигаться своим путем, не боясь ошибиться, растет та самая знаменитая внутренняя мотивация", – добавляет она.

Педагог отмечает, что взрослые имеют достаточно серьезную задачу – предложить школьникам такую деятельность, которая позволит переключить мотивацию. Кроме того, по ее словам, здесь не будет работать принуждение. Ведь, даже если под давлением ребенок изучит все формулы и перечитает произведения, в его памяти не отложатся полезные знания.

Демина делится, что как только школьнику что-то удается, чего он раньше не мог достичь, у него сразу же появляется мотивация и уверенность в себе. В то же время, при подготовке к соревнованиям или олимпиадам, кроме поощрения, нужны также тренировки, ведь без них не достичь высоких результатов.

"У меня получилось!" важнее 12 баллов. Директор школы дала советы учителям по мотивации учеников

По словам педагога, ребенок должен двигаться по своим "ступенькам", а не следовать чужими путями. Однако она отмечает, что важно также выдерживать баланс, чего нередко сложно достичь в условиях полномасштабной войны России против Украины.

"По моему мнению, большой силой в нашем школьном образовании, даже в такие сложные времена, есть сформированные эффективные взаимодействия и взаимосвязи между учениками и учителями, которые вдохновляют друг друга. Неравнодушие друг к другу, учителей, учеников, родителей, образовательных управленцев - возможно , это также разновидность внешней мотивации, которая критически важна сегодня", – пишет директор.

Она добавляет, что у школьника должна быть возможность двигаться по собственной мотивационной лестнице и знать, для чего он это делает и что его ждет в конце.

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