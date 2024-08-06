'У меня получилось!' важнее 12 баллов. Директор школы дала советы учителям по мотивации учеников

У школьников значительно возрастает мотивация к обучению, когда учителя находят подход к усвоению знаний детьми. Так что когда ученики говорят, что у них получилось понять и они могут разобраться становится гораздо важнее того, что они получат 12 баллов по предмету.

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Об этом отмечает директор одной из школ Инна Демина в сообщении в Facebook. По ее словам, в такие моменты у ребенка появляются мотивационные ступени, а педагоги дают возможность школьникам двигаться по своему пути без страха ошибок.

"Вспоминаю, как однажды ученик долго не мог запомнить жирорастворимые и водорастворимые витамины, их функции и источники получения, тогда мы обратились к схемам-зарисовкам, и оказалось, что так все получается. В дальнейшем этот ученик начал создавать собственные крутые биологические зарисовки из разных тем, почти комиксы, которые запросто можно было печатать для других учеников Мы нашли эффективный подход к обучению", – делится Демина.

"Вот это "я могу" и "у меня получилось" стоит точно в разы больше, чем 12 за семестр. Кажется, в такие моменты перед ребенком появляются собственные мотивационные ступени, и если есть рядом взрослые-наставники, дающие возможность ребенку двигаться своим путем, не боясь ошибиться, растет та самая знаменитая внутренняя мотивация", – добавляет она.

Педагог отмечает, что взрослые имеют достаточно серьезную задачу – предложить школьникам такую деятельность, которая позволит переключить мотивацию. Кроме того, по ее словам, здесь не будет работать принуждение. Ведь, даже если под давлением ребенок изучит все формулы и перечитает произведения, в его памяти не отложатся полезные знания.

Демина делится, что как только школьнику что-то удается, чего он раньше не мог достичь, у него сразу же появляется мотивация и уверенность в себе. В то же время, при подготовке к соревнованиям или олимпиадам, кроме поощрения, нужны также тренировки, ведь без них не достичь высоких результатов.

По словам педагога, ребенок должен двигаться по своим "ступенькам", а не следовать чужими путями. Однако она отмечает, что важно также выдерживать баланс, чего нередко сложно достичь в условиях полномасштабной войны России против Украины.

"По моему мнению, большой силой в нашем школьном образовании, даже в такие сложные времена, есть сформированные эффективные взаимодействия и взаимосвязи между учениками и учителями, которые вдохновляют друг друга. Неравнодушие друг к другу, учителей, учеников, родителей, образовательных управленцев - возможно , это также разновидность внешней мотивации, которая критически важна сегодня", – пишет директор.

Она добавляет, что у школьника должна быть возможность двигаться по собственной мотивационной лестнице и знать, для чего он это делает и что его ждет в конце.

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