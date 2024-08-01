'За это нужно повышать оценку!' Образовательный омбудсмен указал на важную проблему в обучении первоклассников

Первоклассники часто не хотят учиться из-за того, что лишены права на ошибку. В частности, на уроках они должны сидеть смирно, не двигаться и делать все правильно. Однако если ребенок сам находит ошибку и исправляет ее – имеет пониженную оценку.

Видео дня

По мнению образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, в таких случаях баллы нужно наоборот повышать, ведь именно через ошибки школьники учатся делать выводы и двигаться дальше. На этом чиновник отметил в интервью СМИ.

"Маленького ребенка заставляют все время делать правильно, снижают оценку за то, что ребенок сам нашел ошибку и исправил… за это надо повышать оценку! У нас до сих пор кое-где имеет место совковая ментальность", – говорит Горбачев.

"Когда учителя говорят, что дети не хотят учиться, я спрашиваю их: "Слушайте, уважаемые, смотрите, ребенок пришел в 1-й класс. Каков традиционный подход? Сиди смирно, не двигайся, делай, что сказали". Она лишена права на ошибку. А только ошибка дает нам возможность развиваться. Это аксиоматично", – добавляет он.

Поэтому, по словам образовательного омбудсмена, Новая украинская школа играет важную роль в развитии детей. Они ведь учатся понимать себя, свои действия, анализировать ошибки и исправлять их.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, изменилось ли отношение родителей к школе по мнению Горбачева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!