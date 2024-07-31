Воспринимают как камеру хранения: Горбачев рассказал об отношении родителей к школе и сравнил это с игрой в бадминтон

Родители украинских школьников часто недовольны школой и считают, что это камера хранения, куда детей отправляют с утра и забирают вечером. Для того чтобы эта ситуация изменилась, должно состояться реформирование системы образования и изменение сознания граждан, считает образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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По его словам, нередко начинается перебрасывание ответственности за школьников между учебным заведением и родителями. Это, в свою очередь, приводит к определенным последствиям, говорит Горбачев в интервью СМИ.

К отрицательным векторам относится недовольство системой образования и школой со стороны родителей. В частности, в объективный компонент включают помощь в обучении школьников и компенсацию образовательных потерь. В то же время, к субъективным составляющим относится исполнение родителями конституционной обязанности, а многие из взрослых делать этого не хотят.

"Субъективный компонент – от родителей теперь требуется выполнять свой конституционный долг, статью 35 закона об образовании, где написано, что они обязаны способствовать овладению ребенком образовательной программы учебного заведения. Многие не хотят", – говорит Горбачев.

Несмотря на это, многие родители с началом дистанционного обучения из-за пандемии ковид стали более положительно относиться к работе учителя. В частности, на такое мнение повлияло понимание того, что школа – это не место, где дети просто находятся, пока родители на работе. В то же время, когда взрослые начали работать вместе со школьниками, к ним пришло понимание того, что они многого не знают и не имеют учительского таланта.

Несмотря на это, положительное отношение родителей к школе указывает на осознание ими, что учебное заведение выполняет свою функцию.

По словам Горбачева, из-за того, что многие учителя прошли переквалификацию и овладели онлайн-платформами для проведения дистанционных уроков, удалось спасти систему образования от полного коллапса.

Поэтому образовательный омбудсмен отметил, что когда родители и школы понимают общую ответственность, школьник имеет возможность получать качественное образование.

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