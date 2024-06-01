''У меня заглючила система'': участник НМТ-2024 рассказал, как едва не завалил экзамен

Украинский студент Святослав Гонский, который второй раз сдавал Национальный мультипредметный тест, рассказал, что у него "заглючила" система во время экзамена. По его словам, это произошло в последние пол минуты перед окончанием тестирования. Молодому человеку удалось сохранить свои результаты, однако его потом пересадили за резервный компьютер.

Об этом бывший школьник рассказал на своем канале в Youtube. Он отметил, что хорошо, что это случилось с ним, а не с кем-то другим. Ведь для Гонского были не важны результаты экзамена, даже если бы он его "завалил".

"Я в последние полминуты сдал и у меня заглючила система. То есть я нажал завершить и все, оно грузится бесконечно. В результате меня пересадили на резерв. Однако очень хорошо, что именно со мной произошла такая ситуация, а не с кем-то другим. Потому что мне не результаты НМТ было абсолютно все равно. Вы садитесь на другой резерв, вам дают логин и пароль вы снова заходите в свой аккаунт и все хорошо. Все сохраняется, просто нужно следить за тем, что говорят инструкторы", – делится бывший школьник.

Он заверил, что участникам экзамена не о чем волноваться. Однако, во временном экзаменационном центре, где он сдавал НМТ, было не много резервных компьютеров. Поэтому Гонский говорит, что поступающим следует быть внимательными во время тестирования, слушать инструкторов и сразу обращаться к ним в случае возникновения проблем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что второй раз прошедший НМТ студент указал на существенную разницу с экзаменом 2023 года.

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