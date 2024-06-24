''У нас что, крепостное право?'' Почему решение об оптимизации школ и детских садов Запорожье вызвало сопротивление родителей и учителей

Родители дошкольников и учеников Запорожья не соглашаются с решением городского совета относительно оптимизации учебных заведений в городе и считают это крепостным правом. Известно, что планируется объединить два лицея и пять гимназий, две начальные школы и пять детских садов.

В учреждениях образования, которые хотят ликвидировать, есть укрытия, однако они нуждаются в ремонте, говорят родители. По их мнению, не хватает финансового аудита, для того чтобы понять сколько средств действительно нужно на реставрацию помещения, однако его никто не проводил. С участниками образовательного процесса пообщалось Радио Свобода.

Граждане также уверяют, что их не приглашали на общественные слушания и не ознакомили с документами.

"Нам говорят: "Вас переводят в 62-ю гимназию". У нас что, крепостное право? Что это такое, скажите? Когда мы были на общественных слушаниях – нас не приглашали, мы сами пришли туда потребовать показать документы, какие-то экономические обоснования, swot-анализ, что будет улучшаться, что мы получим за эту реорганизацию. Ничего, никакого документа не имеет. Это не улучшение", – делится отец одной из школьниц.

Он уверяет, что в учебном заведении, где училась его дочь, лучшее укрытие и условия обучения. Однако его планируют закрыть.

По словам матери одной из учениц, такое решение влияет также и на безопасность. Ведь детям придется ходить в новое учебное заведение дольше от места их проживания, а так как Запорожье часто страдает от обстрелов, повышается риск для жизни школьников. Кроме того, таким образом, классы будут переполнены, а учителей будут увольнять, ведь не хватит средств на зарплаты для них.

"Во многих тех школах, которые они ликвидируют, на самом деле есть укрытие. Просто там надо их привести в порядок. Где-то вентиляцию сделать. Я считаю, что мы можем найти эти средства, чтобы дофинансировать, не увольнять учителей и не делать опасными условия для прихождения детей в школу, которые далеко будут жить, а также не делать переполненные классы, поскольку это никоим образом не о качестве образования", – говорит женщина.

Директор департамента образования и науки Запорожского городского совета Юлия Погребняк объясняет, что система образования нуждается в оптимизации, ведь таким образом в учреждениях будет такое количество школьников, которое необходимо для государственного финансирования в полном объеме. Ведь регион уже третий год недополучает средства. По словам чиновника, это тяжелое решение, однако оно необходимо из-за расположения на прифронтовой территории.

"Вопрос касается каждой семьи, педагогов, родителей, учебного заведения, но мы его максимально отработали в рамках экспертной группы, с советом руководителей, с общественной организацией и опросы провели с населением через телеграмм-канал нашего секретаря городского совета, чтобы фидбек получить. Это сложная история, но это вынужденная история в рамках прифронтового города", – сказала Погребняк.

Она также заверила, что всех учителей ликвидированных школ трудоустроят.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что с сентября 2024 года в Запорожье планируется увеличить количество школ, которые будут проводить очное обучение.

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