35 тысяч детей смогут сесть за парты: власти Запорожья готовят важные изменения

С сентября 2024 года в Запорожье планируется увеличить количество школ, которые будут проводить очное обучение. В частности, директор департамента образования и науки городского совета Юлия Погребняк сообщила, что до конца года посещать уроки по смешанной форме будет около 35 тысяч детей.

Чиновница отметила, что школьники сядут за парты только при условии, что на это согласятся их родители, передает сайт города 061. По словам Погребняк, уже разработана дорожная карта и завершены два переходных объекта.

"Совместно с ЗОВА мы разработали дорожную карту. У нас есть вопросы по простейшим укрытиям, которые находятся в работе. У нас есть 7 переходных объектов. Из них два уже завершены, несмотря на то, что отсутствует финансирование на эти объекты. Еще у нас есть 11 новых проектов, которые вышли из экспертизы с финансированием в 130 миллионов гривен. Это дополнительное количество укрытий, что позволит размещать участников образовательного процесса для организации и выхода в смешанный формат", – сказала чиновница.

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Напомним, в Запорожье ученики 24 школ вернулись к очной учебе впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Уроки проходят в смешанном формате и только в тех учебных заведениях, которые имеют укрытия. Такое решение было принято по требованию родителей и после консультаций с правоохранительными органами и учителями.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьники Запорожья будут всего два месяца летних каникул.

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