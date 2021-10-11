У ONUKA золотая медаль, а Екатерина Павленко с тройками едва дождалась выпуска – как звезды учились в школе

Все когда-то учились в школе, и звезды шоу-бизнеса – не исключение. Их успехи за партой были разными – кто-то выпустился с золотой медалью, кто-то учился на тройки.

В Киеве 2 октября, накануне Дня учителя, вручили премию лучшему учителю года по версии Global Teacher Prize Ukraine. На церемонию пришли и звезды. О том, какие оценки получали на уроках, Джамала, Руслана, ONUKA, Екатерина Павленко и Александр Педан рассказали в интервью ведущей "Светской жизни" Екатерине Осадчей.

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Руслана хорошо училась, ей легко давались точные науки. Более того – певица закончила во Львове математическую школу.

"У меня всегда были все пятерки. Я алгебру просто обожала", – поделилась певица.

Будущая победительница "Евровидения"-2004 даже участвовала в олимпиадах по математике.

А вот Джамала рассказала, что ей было трудно с точными науками.

"У меня были и четверки, и пятерки, и даже одна тройка по химии", – рассказала артистка.

По словам Джамалы, не давали ей также геометрия. Зато со сценой у победительницы "Евровидения"-2016 дела были лучше. Еще в школе артистка начала выступать на различных мероприятиях.

Фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко ходила в школу с углубленным изучением иностранных языков, параллельно посещала в музыкальную школу. И в обоих училась на "отлично".

"Тройки и двойки НЕ залетали. Я вообще была золотой медалисткой, сидела на первой парте и зубрила", – рассказала певица.

По ее словам, она почти всегда знала ответы на вопросы.

Фронтвумен группы Go_A и финалистка "Евровидения"-2021 Екатерина Павленко призналась – училась хорошо только в начальной школе. Когда пошла в музыкальную школу, в обычной интерес потеряла: с нетерпением ждала окончания уроков.

"Как-то у меня с обычной школой не сложилась. Я была троечницей. Сидела за последней партой и ждала пока закончится школа, чтобы пойти в музыкальную", – рассказала певица.

Ведущий Александр Педан начал карьеру шоумена чуть ли не с первого класса – активно участвовал в школьных праздничных мероприятиях.

"Я читал стихи, вел все школьные концерты. Однако я все изучал и сдавал. У меня в аттестате были только, кажется, три четверки", – рассказал ведущий.

"Все понимали, что я не отличник, но человек хороший", – добавил Александр Педан.

Ранее OBOZREVATEL писал, как украинские звезды провели детей в школу. Например, дочь Ольги Фреймут Злата пошла учиться в американскую школу – в Лос-Анджелесе. В Киеве она училась в Печерской международной школе, где год обучения обходился семье в $24 тыс. А сын Потапа, Андрей, 1 сентября пошел в гуманитарную гимназию в центре Киева в сотне метров от Крещатика. Там парень, которому в сентябре исполнилось 13 лет, изучает три языка: английский, французский и польский.