У учеников лучшая память и здоровье. Исследование показало неожиданное преимущество обучения в частных школах
Исследование, проведенное Университетским колледжем Лондона, показало, что ученики частных школ имеют лучшие показатели здоровья, чем бесплатных. Люди, которые посещали негосударственные учебные заведения, преимущественно владеют более низким кровяным давлением, здоровым весом и способны лучше решать когнитивные задачи.
По словам ученых, выпускники таких образовательных учреждений имеют более развитую память и внимание, пишет The Telegraph. Анализ показал связь образования и уровня здоровья.
Английские исследователи считают, что на положительные показатели общего физического состояния учеников частных школ влияют несколько факторов:
- меньшие размеры классов и большее количество мероприятий,
- лучшие перспективы будущего трудоустройства,
- ровесники в негосударственных образовательных учреждениях в основном иллюстрируют здоровое поведение и образ жизни,
- успешные и опытные преподаватели хорошие авторитеты.
"Посещение частной школы связано с лучшими кардиометаболическими результатами, чем посещение общеобразовательной школы", – рассказали ученые.
Они отмечают, что результаты исследования указывают на прямую связь между образовательным процессом и здоровьем человека.
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