У вас есть всего 3 секунды: хитрая головоломка

Эта оптическая иллюзия может проверить вашу внимательность всего за несколько секунд. На первый взгляд на изображении легко заметить рыбу на тарелке и руку, указывающую на нее. Однако авторы головоломки утверждают, что на картинке спрятано еще и женское лицо. Посмотрите на изображение ниже.

Задача проста: попробуйте найти его всего за 3 секунды. Большинство людей сразу видят рыбу, но скрытый образ заметить гораздо сложнее.

Чем полезны такие головоломки

Оптические иллюзии и задания на поиск скрытых деталей – это, прежде всего, развлечение, однако они одновременно заставляют мозг активно работать.

Во время таких упражнений человек тренирует внимательность, концентрацию и скорость визуального восприятия. Мозгу приходится отбрасывать первую очевидную интерпретацию изображения и искать альтернативный вариант.

Регулярное решение головоломок также может помогать дольше удерживать внимание на деталях и быстрее замечать необычные элементы среди большого количества информации.

Впрочем, результат подобного теста не стоит воспринимать как проверку зрения или уровня интеллекта. Это скорее интересный способ проверить себя и дать мозгу небольшую тренировку.

Где спрятано лицо

Если вам не удалось справиться с заданием сразу, попробуйте посмотреть на изображение под другим углом.

Когда скрытый образ наконец становится заметным, можно разглядеть волосы женщины, ухо и черты её лица. Именно необычное расположение деталей заставляет мозг сначала воспринимать картинку совсем по-другому.

Но это еще не весь секрет иллюзии.

В верхнем левом углу можно заметить набор символов, похожих на перепутанные буквы. В зависимости от того, под каким углом на них смотреть, они могут складываться в два английских слова – girl и fish, то есть "девушка" и "рыба".

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