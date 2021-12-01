У вас тоже игрушки испаряются? Родителей садика в Херсоне каждый год просят сдавать деньги на новогодний праздник

В детском саду учебно-воспитательного комплекса №56 родители каждый год собирают деньги на новогодние игрушки и другие атрибуты праздника. К тому же костюмы детей должны оставаться заведению.

В этом году в садике попросили родителей сдать на праздник по 70 грн. Об этом в Facebook-сообществе "Батьки SOS" рассказала мама одного из воспитанников заведения Екатерина Крушельницкая.

"И так каждый год. У вас тоже новогодние игрушки прошлых лет куда-то испаряются? А новогодние костюмы не просто шьются, а дарятся детскому саду?", – написала пользовательница.

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Женщина уточнила, что речь идет об НВК Херсона №56 – это лицей с дошкольным отделением, начальной школой и гимназией.

К посту она прикрепила и сообщение из группы в "Вайбере". Там есть иллюстрация с обращеним и отдельно текст – очевидно, кого-то из родительского комитета.

"Для создания чудесного новогоднего настроения во время проведения праздника нужны красивые костюмы и атрибуты для выступления. Просим вашей помощи в размере 70 грн на обновление новогодних костюмов, приобретение необходимых атрибутов, украшения музыкального зала к празднику. Давайте вместе создадим новогоднее чудо нашим детям", – говорится в обращении, под которым значит, что оно – от музыкального руководителя и педколлектива группы.

Уже в сообщении родителям уточнили, что 20 грн с каждой семьи пойдут на оформление зала (надо сдать до 3 декабря), и 50 грн – на обновление и пошив костюмов для детей (надо сдать до 9 декабря).

Под постом – почти 90 комментариев родителей, которые поделились своим опытом. В каких-то садиках не просили сдавать денег на новогожний праздник, где-то попросили только на костюмы по 150 грн, а где-то предлагают еще нанять Деда Мороза, оплатить съемку и видео. Некоторые указывают, что в садике просят сдавать на все – на канцелярию, на средства для уборки, на фонд группы, на фонд садика, на дни рождения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В городе Токмак Запорожской области в детсаду от мамы ребенка из яслей требовали сдать деньги на подарки воспитателям. Женщина отказалась, и ей намекнули, что из-за этого может пострадать ребенок. "Кто будет успокаивать вашего ребенка, когда на Новый год Дедушка Мороз всем кулечки принесет, а вашему нет, так как его мама очень принципиальная и денежки ни на что не сдает", – спросили ее.