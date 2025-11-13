Уберите 2 спички, чтобы уравнение стало правильным: головоломка

Математические логические головоломки чрезвычайно полезны для тренировки мышления, поскольку они требуют нешаблонного подхода и глубокой концентрации. Регулярное решение таких задач помогает развивать критическое мышление и способность быстро находить нестандартные решения. Поэтому потренируйте мозг прямо сейчас. Смотрите изображение ниже.

Перед вами классическая головоломка со спичками, которая проверяет вашу внимательность и способность мыслить нетипично. Уравнение, составленное из 29 спичек, выглядит так: 6x8 = 96.

Очевидно, что это уравнение является неверным с математической точки зрения, и ваша задача — сделать его правильным.

Для решения головоломки необходимо вынуть всего две спички из исходного уравнения. В результате должно образоваться новое, верное уравнение, но уже из 27 спичек. Чтобы найти правильный путь, стоит сосредоточиться не на перестановке, а именно на удалении элементов.

Ответ на головоломку

Чтобы получить решение, необходимо преобразовать три числа в исходном уравнении. Решение головоломки требует следующих действий:

Выньте верхнюю правую вертикальную спичку из числа 8. Это превратит его в число 6. Выньте верхнюю левую вертикальную спичку из числа 9 (которое является частью числа 96). Это превратит ее в число 3.

В результате этих манипуляций вы получите правильное математическое уравнение: 6x6 = 36.

OBOZ.UA советует не терять время и сразу перейти к следующему математическому заданию.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.