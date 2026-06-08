Уберите 3 спички: головоломка для сообразительных

Хотите развить у себя нестандартное мышление и научиться смотреть на ситуацию под широким углом зрения? В этом вам помогут головоломки, задачей в которых является трансформация выложенной из спичек фигуры. Смотрите изображение ниже.

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Именно такую задачу предлагает сегодня OBOZ.UA. Перед вами пять одинаковых квадратов, выложенные из 15 спичек. Ваша задача – убрать из них три, чтобы осталось три квадрата, но размер квадратов при этом не изменился.

Чтобы справиться с этой задачей, вам придется подключить пространственное воображение. Работая над такой головоломкой, вам придется держать в голове сразу несколько условий: количество разрешенных движений, начальную форму и конечную цель. Такая умственная гимнастика поддерживает пластичность мозга и держит когнитивные функции в тонусе.

Попробуйте воспринимать предложенное в задаче изображение не просто как статический контур, а как гибкую систему, где каждый элемент можно переосмыслить. Но не забывайте – спички можно только убирать и справиться нужно, забрав ровно три палочки. Помогите себе, выложив эту фигуру на столе и двигая палочки в ней физически. Не переходите к объяснению, пока не придумаете свой вариант решения.

А правильный ответ здесь не такой уж и сложный. Забрать нужно среднюю спичку в верхнем ряду, где они лежат горизонтально, а в придачу "разобрать" нижний внешний квадрат, вынув из него правую и нижнюю спички. И вот перед нами осталось только три квадрата и размер их при этом не изменился.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было из трех треугольников сделать четыре, переставив всего две спички.

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