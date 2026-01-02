Уберите две спички: быстрый тест на IQ

Решение головоломок со спичками – это не просто развлечение, а настоящий тренажер для гибкости ума. Такие задачки заставляют нас выходить за пределы привычных шаблонов мышления. Смотрите фото ниже.

Видео дня

И именно такую задачу предлагает вам, своим читателям OBOZ.UA. Вам придется задействовать не только базовые знания и логику, но и воспользоваться пространственным мышлением, чтобы исправить выложенное из спичек уравнение. Дополнительное условие: для этого нужно убрать только две спички.

Итак, головоломка предлагает нам уравнение 8 – 5 = 7, и оно очевидным образом не сходится. Чтобы исправить его, нужно увидеть в знакомой цифре совсем другой символ и изменить ее всего одним движением – убрав лишнюю палочку.

Такие головоломки развивают способность фокусироваться на деталях и учат рассматривать проблему с разных ракурсов. К тому же они подаются в форме веселой игры, которая принесет удовольствие и детям, и взрослым. Поэтому посмотрите внимательно на изображение с заданием и попробуйте догадаться, какие именно спички здесь надо убрать, чтобы сделать уравнение правильным.

Далее публикуем подсказку.

Итак, чтобы исправить неправильное уравнение 8 – 5 = 7, нужно убрать по одной спичке из цифр 8 и 7, сделав из восьмерки шестерку, а из семерки – единицу. В таком случае пример примет вид 6 – 5 = 1 и уравнение сойдется.

Ранее OBOZ.UA головоломку, в которой нужно было переместить только одну спичку, чтобы исправить уравнение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.