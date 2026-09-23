Уборщики, родители или учителя? Кто должен мыть окна и стирать шторы в школе: мнения украинцев разделились

В украинских школах вновь разгорелись споры по поводу того, кто должен готовить классы к новому учебному году и приводить их в порядок. Поводом для очередной волны обсуждений в соцсетях стал пост фотографа и матери десятилетней школьницы Анны, которую перед 1 сентября попросили прийти в учебное заведение, чтобы помыть окна и постирать шторы.

О ситуации, вызвавшей бурную реакцию среди родителей, рассказали журналисты программы "Завтрак с 1+1". В комментарии к сюжету Анна поделилась, что подобные требования ее удивили, ведь в предыдущей школе дочери ничего подобного от родителей не требовали.

Женщина отметила, что пост собрал более тысячи комментариев, а мнения пользователей разделились пополам: одни считают привлечение родителей к уборке классов недопустимым и предлагают нанимать клининговую службу, а другие упрекают в отказе помогать школе.

Опрошенные журналистами родители также продемонстрировали разное отношение. Мама четвероклассницы Галина отметила, что пошла бы мыть окна ради комфорта собственного ребенка. В свою очередь мать другого ученика по имени Юлия подчеркнула, что это обязанность штатного персонала, которому государство платит зарплату. Психолог Екатерина добавила, что не видит проблемы в привлечении родителей или детей к обустройству пространства для обучения.

В то же время юридическая сторона вопроса совершенно однозначна. Как пояснила соучредительница сообщества "Родители SOS" Елена Парфенова, обязанности по содержанию помещений четко распределены, и родители к ним не имеют отношения. "Если в должностных обязанностях технического персонала предусмотрена мойка окон, то этим точно занимается не учитель, и точно не родители, и точно не дежурные дети. Обеспечение чистоты в учебных заведениях четко регулируется законом. Согласно должностным инструкциям, поддержание чистоты в помещениях возложено на уборщиков служебных помещений. Если не хватает работников из-за сокращений или небольшого бюджета – это внутренняя проблема администрации школы, но отнюдь не обязанность родителей", – пояснила эксперт.

Кроме того, по словам Парфеновой, родители, убирающие классы, подвергают администрацию школы дополнительным рискам. Если кто-то из них получит травму во время работ, это повлечет за собой ответственность вплоть до уголовной. И отвечать будет именно то лицо, которое привлекло родителей.

В целом привлечение родителей и самих учеников к уборке в учебных заведениях противоречит сразу нескольким нормативно-правовым актам. Вот основные из них.

Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования (утвержден приказом Минздрава № 2205). Документом четко установлены требования к систематической влажной уборке и дезинфекции помещений. В то же время регламент разрешает привлекать учащихся 5-11 классов только к работам по самообслуживанию (поддержание чистоты собственного рабочего места, полив растений, вытирание доски). При этом регламентом прямо запрещается привлекать детей к мытью окон, пола и использованию дезинфицирующих средств.

Документом четко установлены требования к систематической влажной уборке и дезинфекции помещений. В то же время регламент разрешает привлекать учащихся 5-11 классов только к работам по самообслуживанию (поддержание чистоты собственного рабочего места, полив растений, вытирание доски). При этом регламентом прямо запрещается привлекать детей к мытью окон, пола и использованию дезинфицирующих средств. Статья 43 Конституции Украины. Ею прямо запрещается использование принудительного труда. Таким образом, принуждение родителей или школьников к выполнению хозяйственных или строительных работ в учебном заведении является прямым нарушением Основного закона.

Ею прямо запрещается использование принудительного труда. Таким образом, принуждение родителей или школьников к выполнению хозяйственных или строительных работ в учебном заведении является прямым нарушением Основного закона. Закон Украины "Об образовании" (ст. 53, 55). Согласно ему, участники образовательного процесса не обязаны выполнять работы, не предусмотренные учебным планом или их должностными обязанностями.

Согласно ему, участники образовательного процесса не обязаны выполнять работы, не предусмотренные учебным планом или их должностными обязанностями. Типовые штатные нормативы учреждений общего среднего образования (приказ МОН № 1205). Они предусматривают введение должности "уборщик служебных помещений" (из расчета 1 штатная единица на каждые 500 кв. м убираемой площади). Именно в их должностные инструкции входит регулярная уборка учебных кабинетов, коридоров и, в том числе, мытье окон.

Ранее OBOZ.UA публиковал разъяснение образовательного омбудсмена о незаконности привлечения учителей к хозяйственным работам в школе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!