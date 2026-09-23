Уборщики, родители или учителя? Кто должен мыть окна и стирать шторы в школе: мнения украинцев разделились
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В украинских школах вновь разгорелись споры по поводу того, кто должен готовить классы к новому учебному году и приводить их в порядок. Поводом для очередной волны обсуждений в соцсетях стал пост фотографа и матери десятилетней школьницы Анны, которую перед 1 сентября попросили прийти в учебное заведение, чтобы помыть окна и постирать шторы.
О ситуации, вызвавшей бурную реакцию среди родителей, рассказали журналисты программы "Завтрак с 1+1". В комментарии к сюжету Анна поделилась, что подобные требования ее удивили, ведь в предыдущей школе дочери ничего подобного от родителей не требовали.
Женщина отметила, что пост собрал более тысячи комментариев, а мнения пользователей разделились пополам: одни считают привлечение родителей к уборке классов недопустимым и предлагают нанимать клининговую службу, а другие упрекают в отказе помогать школе.
Опрошенные журналистами родители также продемонстрировали разное отношение. Мама четвероклассницы Галина отметила, что пошла бы мыть окна ради комфорта собственного ребенка. В свою очередь мать другого ученика по имени Юлия подчеркнула, что это обязанность штатного персонала, которому государство платит зарплату. Психолог Екатерина добавила, что не видит проблемы в привлечении родителей или детей к обустройству пространства для обучения.
В то же время юридическая сторона вопроса совершенно однозначна. Как пояснила соучредительница сообщества "Родители SOS" Елена Парфенова, обязанности по содержанию помещений четко распределены, и родители к ним не имеют отношения. "Если в должностных обязанностях технического персонала предусмотрена мойка окон, то этим точно занимается не учитель, и точно не родители, и точно не дежурные дети. Обеспечение чистоты в учебных заведениях четко регулируется законом. Согласно должностным инструкциям, поддержание чистоты в помещениях возложено на уборщиков служебных помещений. Если не хватает работников из-за сокращений или небольшого бюджета – это внутренняя проблема администрации школы, но отнюдь не обязанность родителей", – пояснила эксперт.
Кроме того, по словам Парфеновой, родители, убирающие классы, подвергают администрацию школы дополнительным рискам. Если кто-то из них получит травму во время работ, это повлечет за собой ответственность вплоть до уголовной. И отвечать будет именно то лицо, которое привлекло родителей.
В целом привлечение родителей и самих учеников к уборке в учебных заведениях противоречит сразу нескольким нормативно-правовым актам. Вот основные из них.
- Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования (утвержден приказом Минздрава № 2205). Документом четко установлены требования к систематической влажной уборке и дезинфекции помещений. В то же время регламент разрешает привлекать учащихся 5-11 классов только к работам по самообслуживанию (поддержание чистоты собственного рабочего места, полив растений, вытирание доски). При этом регламентом прямо запрещается привлекать детей к мытью окон, пола и использованию дезинфицирующих средств.
- Статья 43 Конституции Украины. Ею прямо запрещается использование принудительного труда. Таким образом, принуждение родителей или школьников к выполнению хозяйственных или строительных работ в учебном заведении является прямым нарушением Основного закона.
- Закон Украины "Об образовании" (ст. 53, 55). Согласно ему, участники образовательного процесса не обязаны выполнять работы, не предусмотренные учебным планом или их должностными обязанностями.
- Типовые штатные нормативы учреждений общего среднего образования (приказ МОН № 1205). Они предусматривают введение должности "уборщик служебных помещений" (из расчета 1 штатная единица на каждые 500 кв. м убираемой площади). Именно в их должностные инструкции входит регулярная уборка учебных кабинетов, коридоров и, в том числе, мытье окон.
Ранее OBOZ.UA публиковал разъяснение образовательного омбудсмена о незаконности привлечения учителей к хозяйственным работам в школе.
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