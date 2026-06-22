Украинская учительница показала видео, как делает ремонт в школе: входит ли это в ее обязанности и что говорит закон

Учительница из Винницкой области Виктория Хмарук показала в соцсетях, как во время летних каникул вместе с коллегами делает ремонт в школьном коридоре. В ролике она объяснила, что занимается подготовкой помещений к новому учебному году.

Видео дня

Видео творческого процесса отделки стен Хмарук опубликовала в TikTok. Она особо подчеркнула, что инициаторами проведения работ выступили сами педагоги. Они же разработали проект, который взялись воплощать в жизнь.

"Вот вам и учителя, которые ничего не делают во время каникул – только кофе пьют и тетради перебирают. Нас, конечно, никто не заставлял, да и отчасти это была наша идея. Поэтому решили творить, а не ждать, что это сделает кто-то другой", – пояснила она.

Преподаватели придумали нанести на зеленые стены коридора своей школы яркий геометрический рисунок. Они собрали необходимые материалы и инструменты и приступили к работе. Однако готового результата Хмарук не показала, ведь на момент записи ролика проект еще не был завершен.

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Примерно в это же время образовательный омбудсмен Надежда Лещик опубликовала разъяснение о том, должны ли учителя заниматься хозяйственными работами во время каникул. По её словам, она получила жалобу от работников учебных заведений Первомайского городского совета Николаевской области. Педагогов заставили участвовать в уборке территории общины и побелке деревьев. Инициатором этого выступил Первомайский городской совет, который обязал директора учебного заведения выделить сотрудников для проведения этих работ. Сами педагоги охарактеризовали данное обращение как "просьбу, от которой невозможно отказаться".

"Принуждение к таким работам нарушает как права участников образовательного процесса, так и автономию учебного заведения. Также такие действия могут свидетельствовать о нарушении трудовых прав работников учебного заведения", – написала Лещик в своем Telegram-канале.

Участие педагогов в мероприятиях по благоустройству чиновница назвала недопустимым. Такие работы не предусмотрены их должностными обязанностями и противоречат законодательству.

Итак, если педагоги сами решают заняться благоустройством школы, в которой работают, они имеют на это полное право. Если же такое распоряжение исходит от руководства, учителям стоит обратиться к омбудсмену с жалобой.

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