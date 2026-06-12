Учащиеся 10-го класса смогут выбирать профессию: в МОН рассказали, когда начнёт действовать новая образовательная программа

В Украине утвердили Типовую образовательную программу профильного среднего образования по профессиональной направленности. Благодаря этому уже с 1 сентября 2027 года ученики школ, переходящие в 10 класс, смогут выбирать между академическим направлением и профильным обучением по профессиональной направленности. Последнее будет сочетать получение полного общего среднего образования с освоением практических навыков.

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Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Там отметили, что это один из ключевых шагов в развитии профильного среднего образования, который расширяет возможности для учащихся в выборе образовательной траектории.

Что известно о программе

Учащиеся смогут обучаться по одному из 10 профилей: аграрному, строительному, транспортно-логистическому, инженерно-технологическому, медицинскому, ІТ, бизнес и администрирование, образовательно-гуманитарному, гостеприимства и организации мероприятий или услуги красоты и дизайна.

"Новая программа дает старшеклассникам больше возможностей для осознанного выбора будущего. Учащиеся смогут не только получить полное общее среднее образование, но и знакомиться с профессиями, приобретать практический опыт и лучше понимать, какой профессиональный путь они хотят выбрать. Это важный шаг в реформе среднего образования, где обучение связано с реальной жизнью и будущей карьерой", – отметил Дмитрий Завгородний, заместитель министра образования и науки Украины.

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Обучение продлится три года и составит 180 кредитов ECTS (Европейская система переноса и накопления кредитов) аудиторного и самостоятельного обучения. Ежегодно доля профильного обучения будет увеличиваться, чтобы учащиеся могли постепенно углублять знания и практические навыки.

В течение первого года они будут проходить профильно-адаптационный этап, а в течение следующих двух лет будут углублять знания и практические навыки.

Более трети программы будет направлено на профильные образовательные компоненты, связанные с выбранной сферой деятельности, а еще более 11% составят выборочные дисциплины, которые учащиеся смогут выбирать в соответствии со своими интересами и потребностями рынка труда.

В зависимости от профиля будет отличаться соотношение учебного времени между различными образовательными компонентами. Например, в ІТ-профиле будет увеличен объем математики и цифровых технологий, в медицинском профиле – биологии и химии, а в профиле "Бизнес и администрирование" – математики и иностранного языка.

Особенностью программы является то, что общеобразовательные предметы будут изучаться через практический профессиональный контекст. Например, математика в ІТ-профиле будет связана с алгоритмами и цифровыми технологиями, иностранный язык в профиле "Бизнес и администрирование" – с профессиональной коммуникацией, а отдельные темы по биологии в транспортно-логистическом профиле – со здоровьем водителя и безопасностью труда.

В МОН подчеркнули, что такой подход соответствует практике многих европейских стран. В частности, в Финляндии, Австрии, Германии и других странах ЕС профессиональное направление является полноценной составляющей старшей школы, а почти каждый второй старшеклассник обучается по программам профессионального образования.

По завершении обучения выпускники получат свидетельство о полном общем среднем образовании, а также возможность подтвердить профессиональную квалификацию через квалификационные центры. После этого они смогут выбрать дальнейшую траекторию: продолжить обучение в учреждении профессионального, предвысшего или высшего образования или начать профессиональную деятельность по выбранному направлению.

Как сообщал OBOZ.UA, академические лицеи смогут оставлять в своей структуре начальную и базовую школу, в качестве исключения. Смягчение требований инициировали по запросу громад, которые опасаются, что при нынешней демографической ситуации выполнить все требования по созданию отдельных лицеев будет сложно.

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