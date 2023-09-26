Ученики должны носить деловую одежду, родителям вход запрещен: в Ривне в школьных чатах распространяют странный документ. Все детали

В Ривне родители в чатах класса стали получать документ, в котором прописаны правила по посещению учебных заведений. В частности, дети должны ходить одетыми в деловой стиль, а родители ждут школьников во дворе.

"Меморандум о сотрудничестве между всеми участниками образовательного процесса: педагогами, лицеистами, родителями" опубликовали на Радиотрек. Кроме этого, поделились и реакцией родителей на такие правила.

Некоторые родители возмущены правилом относительно делового стиля одежды и сетуют на то, что с началом войны зарплаты не увеличиваются, а уменьшаются.

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"А школа даст деньги на приобретение деловой одежды? Мне ведь зарплату никто не повышал, а наоборот – за время войны она только снижалась. И я одеваю своего ребенка в секонд-хенд", – комментирует мама одного из школьников.

Другая мама подчеркивает, что ребенок во время войны должен ходить в удобной одежде в школу, чтобы комфортно чувствовать себя, в случае воздушной тревоги, в укрытии.

"Я не собираюсь своему ребенку покупать деловую одежду: белые рубашки, темные классические брюки и пиджаки. Он будет ходить о том, в чем ему удобно ", – говорит одна из мам.

А некоторым такая инициатива нравится, ведь тогда исчезнут "голые животы и ягодицы".

Согласно разосланному документу, родители должны оставлять, ждать или забирать ребенка во дворе лицея. А чтобы зайти в помещение заведения – нужно предварительно договориться с администрацией или преподавателями, и делать это во внеклассные часы. Этот пункт также не остался без реакции, и мнения разделились.

Одни поддерживают такую инициативу, ведь тогда в школу не зайдет никто посторонний, другие – против, потому что, мол, таким образом администрация школы хочет скрывать, как "детей бьют", в частности приводят в пример недавний случай с избиением учеников учителем физкультуры.

Не согласны с таким документом и мамы первоклассников, аргументируют свое мнение тем, что маленькие дети не успели адаптироваться к школе и "впадают в истерику, когда за ними после уроков приходит чужая тетя-вахтер, а не мама".

Третьи же предлагают делать пропуска или пускать по предъявленным документам.

Распространить такой меморандум в школах города решили по инициативе начальника городского управления образования Ривне Богдана Туровича. По его словам, документ необходим для установления правил коммуникации между участниками образовательного процесса и их родителями, в том числе все они могут вносить свои предложения по доработке.

В областном департаменте образования Ривне рассказали о недопуске родителей в учебные заведения. Там уверяют, что такой шаг – это забота об учащихся.

"Департамент это рекомендовал, чтобы родители с пониманием отнеслись к ситуации безопасности: довели до стен заведения ребенка и передали его работнику школы. Ведь сейчас часто приносят в учебные заведения опасные предметы, поступают сообщения о заминировании школ", – рассказал руководитель областного департамента образования Петр Коржевский.

Он также добавил, что родители учеников начальных и инклюзивных классов могут заводить детей в школу, пока школьники не пройдут адаптационный период, определяемый учебным заведением.

Не обошел ситуацию и образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. В частности, ему понравилась идея внедрения меморандума в школах, однако соглашается он не со всем. По словам Горбачева, такие документы нужно согласовывать со всеми сторонами и соблюдать букву закона.

Он отметил, что требования к деловому стилю одежды без определения, можно считать как введение школьной формы, которое уже давно отменено. Дети добровольно могут носить элементы брендинга школы, стиль которого должны определять учащиеся и их родители, без принуждения руководством школы.

"Требование о деловом стиле без определения, что это конкретно, может давать большое пространство для манипуляций. То есть, фактически школа пытается ввести школьную форму. Но указ об обязательной форме в школах давно в государстве отменен. Поэтому в меморандуме достаточно было прописать требование одевать чистую и аккуратную одежду", – отметил образовательный омбудсмен.

Что касается ситуации с родителями, то, по словам правозащитника образования, нужно давать возможность детям становиться самостоятельными, а не водить за руку до 40 лет. Первоклассникам, чтобы адаптироваться к школе, хватит месяца, дальше они могут заходить в класс сами.

Представитель прав участников образовательного процесса отметил, что в странах Европы распространена практика, когда родителям запрещен вход в учебное заведение, в отличие от Украины. Поэтому посещение нужно согласовывать.

"Приход в школу родители должны согласовывать с администрацией, с педагогом. Не на каждый урок ведь можно приходить. Скажем, присутствие родителей на контрольной работе будет отвлекать учащихся", – отметил Горбачев.

Он также добавил, что по его наблюдениям, как директора школы, если родителям не запрещать посещать учебное заведение, то только 0,02% будут ходить на уроки к своим детям.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что директор лицея в Житомире, работающая еще со времен Брежнева, обязала учащихся носить школьную форму.

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