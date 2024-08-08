Участие в политике, служба в ВСУ и проблемы с законом: что известно о самых загадочных претендентах на должность образовательного омбудсмена Украины

К участию в конкурсе на должность образовательного омбудсмена допущено 20 кандидатов. Среди них представители университетского сообщества, служащие Вооруженных Сил Украины, участники политических кампаний, а также те, кто имел проблемы с законом.

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Действующий образовательный омбудсмен Сергей Горбачев завершает свою каденцию 14 августа 2024 года, и уже скоро в Украине появится новый Уполномоченный по защите образовательных прав. Новая украинская школа собрала информацию о подавших свою кандидатуру на замещение должности.

Владимир Алексеев

До полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Алексеев работал директором школы, журналистом и консультантом по обучению в начальной школе. В настоящее время работник образования служит в специальном подразделении группы ударных БпЛА. Известно, что педагог является автором книг об интегрированном и проектном обучении в начальной школе, а также проводил вебинары для учителей. Кроме того, Алексеев вошел в топ-5 "Папа года Украины 2019" в номинации "Образование".

О своем решении кандидат на должность образовательного омбудсмена сообщил в социальных сетях. Педагог поделился, что стремится достичь полноценной защиты прав детей и учителей, создать доверие родителей к образованию и сделать его вторым после "армии" в важных направлениях развития страны.

Надежда Лещик

С 2019 года по сей день Лещик работает начальницей отдела медиа и аналитики Службы образовательного омбудсмена. Управительница принимала участие в конкурсном отборе на должность руководителя коммунального некоммерческого предприятия "Образовательное агентство города Киева". А в 2021 году кандидат входила в команду партии "Голос" в Броварах.

Чиновница также сообщила публично об участии в конкурсе и заверила, что, имея пятилетний опыт, точно знает, какие именно проблемы есть в защите прав.

Денис Домоцкий

Преподаватель социологии образования в Национальном университете "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко. Также он является аспирантом Академии политико-правовых наук Украины. Кроме работы в заведении высшего образования, педагог имеет десятилетний опыт учительства в школе. В частности, Домоцкий работал педагогом-организатором , учителем истории и географии и заместителем директора по воспитательной работе

Известно, что кандидат на должность образовательного омбудсмена является основателем двух организаций, не связанных с образованием. В 2019 году был доверенным лицом кандидата на пост Президента Украины Романа Бессмертного, а в 2020-м входил в совет черниговской ячейки партии "Голос".

Петр Савчук

С 2015 года педагог был ректором Луцкого национального технического университета. Впрочем, в 2020 году Государственная служба качества образования нашла нарушения в его работе, в частности, по неправомерному зачислению нагрузки на преподавателей и назначению руководителей на некоторых кафедрах.

Впоследствии городской районный суд рассматривал два дела по коррупционным действиям Петра Савчука, которые он совершил в должности директора Волынской государственной сельскохозяйственной опытной станции Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины.

Известно, что после увольнения из ЛНТУ и Института картофелеводства педагог успел поработать в Государственной службе чрезвычайных ситуаций и Министерстве стратегических отраслей промышленности.

В настоящее время кандидат указал, что является помощником ректора Национального авиационного университета. Однако такой информации на сайте ЗВО нет.

Ирина Сопилко

Педагог исполняет обязанности декана юридического факультета Национального авиационного университета. Известно, что у нее есть степень доктора юридических наук, профессора, является отличником образования Украины, академиком Академии наук высшей школы Украины, заслуженным юристом Украины и т.д.

Из сети известно о взяточничестве со стороны Сопилко и трудоустройстве на работу в НАУ "мертвых душ". Кроме этого, есть записи о штрафах в исполнительных производствах (относительно нарушения правил дорожного движения, иска Ирины Сопилко о защите чести и репутации).

Также преподавательница работает адвокатом, а местом предоставления индивидуальных консультаций указывает адрес НАУ и офис в Софиевской Борщаговке (Киевщина).

На должность образовательного омбудсмена также претендуют:

Бенедисюк Мария – учительница физики, математики, информатики в Довбысском лицее Довбысской поселковой территориальной громады Житомирской области.

Дробязко Татьяна – воспитательница заведения дошкольного образования (ясли-сад) № 16 "Аленка" Нежинского городского совета Черниговской области.

Запотоцкая Елена – профессор кафедры административного, финансового и информационного права Государственного торгово-экономического университета.

Мирошниченко Оксана – доцент кафедры общественных дисциплин и методики преподавания Черниговского областного института последипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского.

Киселева Елена – официально не работает.

Лысоконь Илья – старший преподаватель кафедры социальной педагогики и социальной работы, помощник ректора по перспективному развитию Криворожского государственного педагогического университета.

Сергей Михнюк – директор учебно-научного центра воспитательной работы и социального развития Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Никульчев Николай – официально не работает.

Пилевец Виктор – заведующий кафедрой Винницкого учебно-научного института экономики Западноукраинского национального университета.

Птица Наталья – доцент кафедры транспортных систем и логистики Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.

Рудик Александр – доцент кафедры методики естественно-математического образования и технологий Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко.

Сухецкая Оксана – официально не работает.

Тарасова Елена – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учительница украинского языка и литературы в Житомирском лицее № 21.

Торбенко Ирина – проректор по научно-педагогической работе и международным связям ПЗВО "Международный европейский университет".

Федоренко Анна – доцент кафедры управления в транспортной отрасли Дунайского института Национального университета "Одесская морская академия".

Шепельский Владислав – учитель физики и астрономии в Киевской гимназии №315 с углубленным изучением иностранных языков.

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